Премьер Британии может назначить дату своей отставки в ближайшие дни 11.05.2019, 12:28

Тереза Мэй

Вопрос прояснится 15 мая.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может назначить дату своей отставки в ближайшие дни. Об этом заявил глава "Комитета 1922" – парламентской группы Консервативной партии в Палате общин – Грэм Брэди, пишет ВВС.

Мэй заявляла, что уйдет в отставку после того, когда предложенный ею вариант соглашения по Brexit будет ратифицирован парламентом, однако некоторые депутаты хотят зафиксировать дату отставки.

Брэди надеется, что этот вопрос прояснится на встрече с "Комитетом 1922", запланированной на 15 мая.

Глава Консервативной партии Великобритании Мэй была назначена премьер-министром страны 13 июля 2016 года.

Решение о выходе из ЕС Великобритания приняла во время референдума в июне 2016 года. Тогда 51,9% британцев проголосовали за выход из сообщества. Дату выхода назначили на 29 марта 2019 года.

В ноябре 2018 года Евросоюз и Великобритания согласовали на уровне переговорщиков 26-страничную декларацию о будущих отношениях. Однако документ так и не был ратифицирован, поскольку в январе британский парламент не поддержал правительственный проект соглашения о Brexit. В марте Палата общин повторно не одобрила проект соглашения.

20 марта британский премьер-министр Тереза Мэй направила в ЕС просьбу об отсрочке Brexit до 30 июня. Брюссель согласился предоставить отсрочку только до 22 мая, если британский парламент поддержит сделку. В противном случае отсрочку должны были предоставить до 12 апреля.

На саммите 10 апреля лидеры утвердили отсрочку Brexit до 31 октября 2019 года, но если стороны ратифицируют соглашение раньше, выход состоится в первый день следующего месяца. При этом если ратификация не пройдет до 22 мая, страна должна будет участвовать в выборах в Европарламент.

7 мая в правительстве Великобритании подтвердили участие в выборах в Европарламент.