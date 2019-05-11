Дмитрий Гордон: Бандеровская страна, хунта – и два еврея у власти 11.05.2019, 12:43

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Дмитрий Гордон

Фото: Gordonua.com

Развенчан миф российской пропаганды.

Украинский журналист Дмитрий Гордон дал интервью радиостанции Эхо Москвы.

- Президент Порошенко, сейчас еще действующий президент, ему предстоит этот закон о языке либо подписать, либо отклонить. Как вы думаете, какое решение он должен сделать, и как это решение повлияет на его президентство вообще?

- Я думаю, что он этот закон подпишет, потому что он сегодня думает уже о парламентской кампании, и поскольку он хочет взять голоса, он ориентируется сегодня на часть тех, кто с большой радостью воспринял появление этого закона, то он его подпишет для того, чтобы закрепить эти голоса за собой на будущей, предстоящей парламентской кампании.

- Владимир Зеленский. Ваш прогноз на первые 100 дней президента Зеленского.

- Я с замиранием сердца жду этих ста дней. Я очень уважаю Зеленского, я его знаю много лет. И я очень хочу, чтобы у него получилось. Потому что если не получится у него, это надо будет нам всем тут застрелиться. С ним связано очень много надежд. Вы знаете, он хороший парень. Вот просто по-человечески хороший парень, который искренне хочет своей стране добра. Я думаю, что он не представлял, какая тяжелая ноша его ожидает. И мы говорили накануне выборов с ним много раз на эти темы, и мне казалось и ему казалось, что будет все намного легче, веселее и интереснее. Я думаю, только сейчас он осознал, что произошло. И мне очень хочется, чтобы у него получилось.

- У вас довольно абстрактно получилось. Внешняя политика… внутренние дела… Если смотреть из России и быть, например, потребителем информации, которую представляет наше отечественное телевидение, можно представить, что основная задача для Зеленского — чтобы он избавился от бандеровцев, наконец. Наверное, жители Украины думают о том… Вот о чем? Что Зеленский должен решать? Первый закон, первые указы.

- Вы знаете, насчет бандеровцев. Я их что-то не вижу. Он только на российском телевидении. Российское телевидение говорит про бандеровцев. Я вам сейчас скажу страшную вещь, крамольную.

- Может быть, вы просто не там смотрите, не там их ищите.

- Только никому не говорите. В бандеровской, фашистской Украине, где правит хунта, президентом стал еврей и премьер министр — еврей Гройсман. Страшное дело! Бандеровская страна, фашисты, националисты — и два еврея у власти. Только никому не говорите, я вас прошу. Вот вам и развенчание мифа российской пропаганды. Бандеровцы и фашисты — а проголосовало 70 с чем-то процентов населения за еврея Зеленского при имеющемся премьер-министре еврее Гройсмане. Это не анекдот, скажите? Вам не кажется, что это анекдот?

- Это анекдот, это достаточно забавная вещь. Но все-таки каких шагов ждут от Зеленского сейчас, первоочередные вещи, которые он должен сделать?

- Что больше всего волнует и беспокоит украинцев. Первое: мир. Второе: экономика. Вот две вещи. Если вы думаете, что кого-то заботит язык и какие-то еще… Нет. Мир, экономика. И, конечно, шаги Зеленского должны быть направлены, прежде всего, на эти два фактора.

Но опять-таки ключи от мира в кармане Владимира Путина. И кто бы ни был президентом Украины, хоть Ангела Меркель, никто не сможет решить этот вопрос без того, чтобы Владимир Путин добровольно отдал Крым и Донбасс, и на этом всё закончилось. Он этого не сделает, для него это будет харакири политическое — для Владимира Владимировича Путина. Поэтому вопрос мира, мне кажется, Владимир Зеленский решить не сможет.

Что касается вопроса экономики — карты в руки. Вот тут можно достичь всего, и даже война не является помехой. Пример Израиля есть опять-таки. Страна в окружении враждебного арабского мира находится в состоянии войны несколько десятилетий. При этом одна из самых технологичных стран мира.

- Владимир Зеленский сам ведь признает, что в течение 5 лет его президентства вернуть территории эти вряд ли удастся. А ранее еще говорил, что он собирается идти только на один срок. То есть, получается, что, в общем-то, все признают и понимают, что новый президент не сделает того, чего многие от него ждут.

- Давайте я вам скажу, что я думаю. Вернуть Крым и Донбасс не удастся ни Зеленскому, ни любому другому украинскому президенту. Это удастся сделать только ослабленной России — ослабленной санкциями или при другом президенте России. Вот смотрите, самое главное я скажу: Крым и Донбасс все равно будут украинскими неминуемо, как Балтия стала независимой после советской оккупацией. Мы же понимаем, что это была оккупация. Дядя Сталин и дядя Гитлер расчертили карту Европы, и в страны Балтии вошла Красная Армия. Там ее не ждали, между прочим.

Поэтому как страны Балтии стали свободными, так Крым и Донбасс вернутся в Украину. Вопрос времени. Это может произойти завтра, а может произойти через 50 лет. Кто знает? Я помню, как распался Советский Союз. Вот так — щелк! оп! — и нету. Великий Советский Союз, могучий, колосс оказался на глиняных ногах. Это вам говорит человек, который провел многочасовые беседы телевизионные с записью с шестью человеками, имевшими прямое отношение к Беловежскому соглашению.