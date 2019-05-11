Волкер: Российские боевики ухудшили жизнь людей на Донбассе, включая русскоязычных 11.05.2019, 13:20

Курт Волкер

РФ должна прекратить боевые действия на Донбассе и вернуть эти территории Украине.

За время агрессии в Украине российские боевики ухудшили жизнь людей на Донбассе, в том числе русскоязычных Донбасса, о которых они якобы заботятся. Об этом 10 мая в Twitter заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

"За последние пять лет российские боевики и ставленники ухудшили жизнь людей на Донбассе, включая русскоязычных, о которых, как они говорят, они заботятся", – написал Волкер.

Он добавил, что Россия должна прекратить боевые действия, выполнить Минские соглашения, позволить восстановление Донбасса и его возвращение под контроль Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.