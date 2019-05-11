День «джинсы» и пропаганды 2 Игорь Яковенко

11.05.2019, 13:55

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Игорь Яковенко

Госканалы, освещавшие празднование, превзошли себя в концентрации пошлости.

Сетка вещания российских телеканалов 9 мая заставляет вспомнить анекдот про советский телевизор во время очередного съезда КПСС: человек включает один канал, там Брежнев бубнит, включает другой — опять Брежнев, включает третий, а там мужик в сером костюме кулаком грозит: я тебе попереключаю!

Российский телевизор всегда представляет собой малоприятное явление, но в этот день концентрация пошлости, тупости и глумления над элементарными нормами приличия достигла невиданной концентрации.

ОФИЦИОЗНОЕ ЛИКОВАНИЕ

С 7 до 10 утра Скабеева с Поповым вели "Праздничный канал" на "России -1", и с лица Ольги Скабеевой все три часа не сходила улыбка такого счастья, а голос выражал такое ликование, что сравнить это все можно только с тем безумным восторгом, с которым почетный диктор КНДР Ли Чхун Хи сообщала об испытаниях водородной бомбы и запуске баллистической ракеты.

Для соучастия в ликовании были приглашены известные актеры. Гоша Куценко рассказал о том, что во время войны люди "шли в атаку как на праздник". Ему сильно повезло, что когда он произнес эту глупость, рядом с ним не было никого из участников войны, иначе карьера Гоши Куценко могла внезапно прерваться.

Артист Николай Бурляев сообщил, что у человечества в его истории есть только три великих праздника: Рождество Христово, 9 мая и Пасха. Возможно, артист Бурляев никогда не слышал про существование 1,8 миллиарда мусульман, 1,4 миллиарда китайцев и 1,3 миллиарда населения Индии, которые вряд ли согласились бы признать по крайней мере два из трех перечисленных им праздников главными в истории.

Накануне 9 мая Министерство труда сообщило, что в России на сегодня осталось 75,5 тыс живых участников войны. На парад Победы многие из тех, кто хотел бы приехать, приглашения не дождались, поскольку они не "попали в квоты". Их места на трибунах заняли многочисленные достойные люди. Камера показывала довольных молодых и прекрасно одетых мужчин с модной трехдневной небритостью на холеных лицах. На трибунах можно было заметить режиссера Карена Шахназарова, актера Василия Ланового и, конечно, постоянного участника парада Победы Стивена Сигала. Все эти замечательные люди, видимо, еще до своего рождения смогли внести такой вклад в Победу, что он перевесил вклад реальных участников войны…

БРОНИРОВАННАЯ "ДЖИНСА"

Все эти три часа до парада, плюс еще час самого парада информационные войска демонстрировали высочайший уровень взаимодействия с другими родами войск. Сотрудники "России-1" залезали в танки и БТР, ходили вокруг ракетных установок и везде любовно расхваливали технику.

"Баллистическая ракета "Ярс" — украшение парада, ее длина составляет 23 метра, а название "межконтинентальная" говорит само за себя!" — сотрудник ТВ вещал с интонациями риелтора, который пытается всучить покупателю элитную квартиру и нахваливает ее метраж, количество комнат и туалетов.

Сотрудница ТВ Елена Ерофеева спрашивает сержанта: "На чем сегодня воюем?" Получив ответ, влюбленными глазами смотрит на танк "Армата", потом с осторожной нежностью подходит к зенитно-ракетному комплексу С-400 и принимается его расхваливать. Антону Лядову приглянулся БТР "Бумеранг", и он демонстрирует недюжинный талант торгового агента, рассказывая, какая замечательная пушка и какой восхитительный пулемет установлены на этой машине

Но самая крутая реклама досталась кабриолетам AurusSenat, на которых главком сухопутных войск Салюков командовал парадом, а министр обороны Шойгу этот парад принимал. "AurusSenat — флагман российского автопрома!" — ликующе воскликнула Скабеева, рекламируя новое транспортное средство российских военачальников. К рекламе этих автомобилей телевизионщики обращались еще раз пять как минимум. В эти моменты за Шойгу и Салюкова было немного боязно. Поскольку совсем недавно точно с такими же интонациями и почти теми же словами сотрудники телевидения расхваливали Суперджет-100 — "флагман российского авиапрома"...

Из новинок в ходе самого парада стоит отметить участие парадных "коробок" военной полиции и училища Cледственного комитета. Остро не хватало отдельной колонны сотрудников ФСИН. И почему-то не было автозаков последней модификации. Без этой техники демонстрация мощи российского государства была явно неполной. А парадная "коробка" Росгвардии почему-то шла без недавно закупленных лазерных установок для разгона демонстраций. Очевидно, что к следующему параду Победы эти недостатки будут исправлены.

ИСКАЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ

В последние годы на парадах Победы как-то особенно наглядным становится политическое одиночество Владимира Путина. В этот раз Дмитрий Песков заранее всех предупредил, что никого из глав государств на парад не приглашали. Из иностранных гостей рядом с Путиным сидел один Нурсултан Назарбаев, который недавно отказался от должности президента Казахстана.

Путинское одиночество было не только вынужденным, но и наполненным глубоким смыслом. Через 74 года после окончания Второй мировой войны ее история в трактовке путинской России изменилась до неузнаваемости. Произошли две подмены. Владимир Путин в приветственном слове после парада, говоря о том, кто победил в войне, сообщил, что это был "Советский Союз — тысячелетняя историческая Россия". И сразу после этого в программе "Вести" Эрнест Мацкявичус провозглашает: "Советская армия освободила Европу от нацизма".

То есть, из победителей сначала вычеркиваются все союзники СССР по антигитлеровской коалиции, а затем и все республики СССР, кроме России. Впрочем, последние могут рассчитывать на признание в качестве участников Победы, но только в составе "тысячелетней исторической России". Так что политическая изоляция Путина в данном случае сулит некоторые пиаровские бонусы…

ВЫРОЖДЕНИЕ "БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА"

Репортаж с шествия "Бессмертного полка" вел король пошлости Андрей Малахов. Первые десять минут показывали, как идет Путин с портретом своего отца. Просто смотреть столько времени, как человек идет и несет портрет, невозможно. Поэтому Малахов стал рассказывать про отца Путина то, что сам Путин уже раз сто рассказывал. Про то, как его отец спрятался в болоте и дышал через трубочку. Потом, когда истории про отца Путина закончились, Малахов переключился на артиста Ланового, который шел рядом с Путиным.

Все участники "Бессмертного полка", чьи лица показывали крупным планом, были веселы и счастливы. Люди несли портреты близких им людей, убитых на войне вместе с еще 27 миллионами погибших, и бурно выражали свою радость.

Когда это движение в его современной форме впервые возникло в Томске в 2012 году по инициативе телекомпании ТВ2, на лицах участников шествия "Бессмертного полка" отражались совсем иные чувства, более соответствующие дню памяти. Телекомпанию ТВ2 убили. Главный лозунг 9 мая сменился с "Никогда больше!" до "Можем повторить!" И суть движения "Бессмертный полк" выродилась в соответствии с сегодняшним лозунгом…

Когда отгремел праздничный салют, телеканал "Россия — 1" показал своим зрителям фильм "Легенда о Коловрате" о подвиге рязанского воина Евпатия Коловрата в бою с войском хана Батыя. Дмитрий Сергеевич Лихачев писал, что рассказ о Коловрате "целиком обязан своим происхождением народному эпосу". То есть событий, описанных в этом фильме, никогда не было.

События, которым посвящен день Победы, намного ближе к нашему времени. Сохранилась масса документов, кино и фотохроники, есть еще живые свидетели. Но это все не востребовано. День Победы превращен в легенду, которую Кремль и его обслуга используют для собственного пиара. Ну, и для "джинсы", в целях продвижения товаров военного потребления.

Игорь Яковенко, newtimes.ru