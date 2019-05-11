Художница из Барановичей создает необычные маски 11.05.2019, 14:06

Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Работа над маской – словно создание новой личности.

29-летняя жительница Полина Розбианская – художник и дизайнер. Она рисует архитектурные памятники Беларуси в мистическом стиле, а также изготавливает мифологические маски. Одна из них побывала на Венецианском фестивале. Полина рассказала intex-press.by, как возникла идея создавать маски и какие ощущения она испытывает, надевая свои работы.

Полина Розбианская

Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Полина Розбианская выросла в семье художников, где поощряли ее увлечение творчеством, поэтому неудивительно, что с детства девочка «искала себя»: занималась вышивкой и бисероплетением, вязала крючком, затем освоила технику холодного батика. Сейчас у Полины два основных хобби: она профессионально занимается графикой и делает маски.

Идея создать что-нибудь в мистическом стиле зародилась у Полины во время учебы в БГПУ им. М. Танка, где она получала образование по специальности «изобразительное искусство и компьютерная графика».

– Так появилась серия картин замков в стиле «Беларусь мистическая». Эту идею я реализовала как свой дипломный проект. На его создание потребовался целый год: каждый замок я рисовала месяц: двенадцать месяцев – двенадцать архитектурных памятников Беларуси, у каждого из которых своя богатая история, – рассказывает Полина.

При этом девушке пришлось найти особый стиль и технику рисования. В этом ей помогла преподаватель, известная художница Наталья Жигомонт.

– На конечном этапе нужно было проработать важные детали. Я делала это тонким пером, чтобы добиться пластичности линий. Так мне удалось достичь мистического ореола, – поясняет Полина.

Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Лесавица, Медуза, Готическая леди

Свою первую маску девушка также сделала в студенчестве. В ней художница решила выразить образ необычного лесного существа. И родилась Лесавица – мифический житель белорусского леса наряду с такими образами, как Банник или Волколак. Затем появился Индеец.

– У меня был целый ворох вороньих перьев и готовая форма лица для изготовления масок. Возникла идея создать образ человека сильной воли и мужества. Именно образ индейца ассоциировался у меня со свободой, – поясняет Полина. – Над этой маской я работала около трех месяцев. Перед этим прочитала, как индейцы раскрашивают свои лица и какое значение они придают раскраске.

Следующая маска появилась у художницы как ассоциация с подругой, которую с детства называли Медузой. Сейчас у Полины 12 масок, среди них образы китайца, африканца, озерницы-русалки, черта, шута. А одна из работ – Готическая леди – побывала на Венецианском карнавале.

– Я отдала эту маску знакомой для участия в Венецианском карнавале. Ей требовался необычный образ, и с помощью моей маски ей удалось влиться в атмосферу праздника и стать его неотъемлемой частью, – говорит Полина.

Сейчас художница делает новую маску – девушку с рогами, которая будет символом грации и утонченности.

Полина Розбианская

Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Словно создание новой личности

По словам художницы, идеи приходят к ней спонтанно и ассоциативно: во время просмотра фильма, при встрече с необычными людьми и даже в поездке в общественном транспорте.

– Я часто надеваю свои маски. У каждой из них своя особенная аура. Когда я надеваю их на лицо, пытаюсь представить, что может чувствовать человек, который ее примерит, и от этого я получаю удовольствие, – рассказывает она. – Работа над маской – словно создание новой личности. Несмотря на то, что у масок нет глаз, мне кажется, что у каждой из них есть своя душа.

Для создания масок требуется много разных материалов: например, салфетки или газеты, которые необходимы, чтобы чередовать слои наложения краски и видеть прокрашенные места; краски и пластилин (их Полина покупает в художественном магазине), шпаклевка и клей ПВА. Кстати, на одну маску уходит целое ведерко клея.

– У меня нередко спрашивают, нужно ли мне вдохновение для творчества. Но ведь художник – не писатель и не поэт. Порой нужно просто взять в руки карандаш и все приходит само собой. Творчество помогает мне снимать стресс, расслабляет и успокаивает, дает стимул и желание жить.

Выставка работ Полины Розбианской «Беларусь мистическая», посвященная мифологии Беларуси открылась 3 мая, в 14.00, в Центральной городской библиотеке им. В. Тавлая. Увидеть картины и маски художницы можно будет до начала июня.