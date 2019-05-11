Евровидение 2019: Видео с репетиции выступлений стран Большой пятерки и Израиля 11.05.2019, 14:16

64‑й конкурс песни Евровидение пройдет в Тель-Авиве.

В Тель-Авиве, где на следующей неделе стартует 64‑й конкурс песни Евровидение, накануне прошли репетиции выступлений стран Большой пятерки и Израиля.

Видео с репетиций участников, которые, согласно правилам Евровидения, автоматически проходят в финал, были опубликованы на официальном YouTube-канале конкурса.

Напомним, в финале Евровидения 2019 к участникам, которые победят в полуфиналах, присоединятся представители стран Большой пятерки – Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, а также участник, представляющий страну-победительницу прошлогоднего конкурса – Израиль.

Напомним, ранее свои конкурсные выступления отрепетировали участники первого и второго полуфиналов.

64‑й конкурс песни Евровидение пройдет в Тель-Авиве благодаря победе Нетты Барзилай с песней Toy на конкурсе предыдущего года, проходившем в Лиссабоне, Португалия. Первый и второй полуфиналы конкурса состоятся 14 и 16 мая, в то время как финал состоится 18 мая.

Конкурс проходит в Израиле в третий раз. До этого Израиль проводил у себя Евровидение в 1979 и 1999 годах.