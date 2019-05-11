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Пограничники советуют не ехать в Польшу через «Брузги»

  • 11.05.2019, 15:11
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Фото: tut.by

В пункте пропуска на белорусско-польской границе возможны затруднения движения транспорта.

Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета.

В "Брузгах" продолжается реконструкция. Ведутся работы по расширению дороги. Планируется обустроить по четыре полосы в каждом направлении. "С 11 мая при выезде из пункта пропуска в Польшу движение транспорта организовано только по двум полосам - одна на въезд, а вторая на выезд", - проинформировали в Госпогранкомитете.

ГПК рекомендует учитывать эту информацию и по возможности выбирать альтернативные маршруты выезда в Польшу. За обстановкой перед пунктами пропуска можно следить на информационном портале Госпогранкомитета.


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