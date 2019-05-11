Интрига президентских выборов в Литве 11.05.2019, 15:21

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В Литве выбирают президента страны и голосуют на двух референдумах.

Один референдум о двойном гражданстве, второй - о сокращении количестве депутатов парламента. Какова интрига президентских выборов и референдумов Charter97.org рассказала Айне Рамонайте, профессор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета.

- Какие особенности у нынешней президентской кампании в Литве?

- Очень много дебатов между кандидатами, что вызывает большую заинтересованность в обществе. Во время прошлых выборов президента страны с самого начала избирательной кампании было понятно, что фаворитом является Даля Грибаускайте. Остальные кандидаты даже особо и не пытались составить ей конкуренцию.

- Это единственная особенность литовских президентских выборов?

- Очередная особенность нынешней президентской кампании по сравнению с прошлыми заключается в том, что в это раз есть трое явных, крепких и равноценных лидеров, между которыми сохраняется очень небольшой разрыв.

- Кто из кандидатов среди фаворитов?

- Социологи и опросы общественного мнения указывают на то, что победит Гитанас Науседа, но я склонна ко всем такого рода прогнозам и высказываниям относиться осторожно. Мы уже неоднократно наблюдали, что победителем оказывался не тот, на которого указывали опросы, а совершенно другой человек.

Рейтинги Науседа понемногу уменьшаются, возможно, он чуть поспешил с началом своей избирательной кампании и стал выдыхаться. Тем не менее, мне кажется, что все-таки у него больше всего шансов занять пост президента страны.

- Вы могли бы кратко рассказать о фаворитах?

- Два кандидата представляют интересы разных политических сил - это Шимоните и Сквернялис. Хотя Шимоните и не принадлежит к какой-либо политической партии, но ее выдвинула партия Союз Отечества — Христианские демократы Литвы (консерваторы), поэтому ее политическая принадлежность и связь с этой партией четко отслеживается. Шимоните – кандидат правых сил, но то, что она не принадлежит ни к одной партии, возможно, поможет ей собрать большее количество голосов.

Саулюс Сквернялис - кандидат от партии Союз крестьян и зеленых. Участие премьер-министра Сквернялиса в президентской гонке - любопытный случай для Литвы. Любопытный, потому что согласно Конституции до определенной степени пост премьер-министра более влиятельный по отношению к внутренней политике страны, а функция президента скорее символическая.

Третий кандидат, фаворит президентской избирательной кампании, Гитанас Науседа. Науседа беспартийный, отказался от помощи политических партий. Опросы общественного мнения указывают на то, что свой голос в его поддержку готовятся отдать избиратели с самыми разными политическими взглядами от правых до левых, как в городах, так и деревнях.

- Поговорим о референдуме о двойном гражданстве. Каким был критерий выбора стран, гражданство которых можно сохранить наравне с литовским?

- Насколько понимаю, основным критерием для стран, гражданство которых можно сохранить вместе с литовским, была их принадлежность к Западу, НАТО, западной цивилизации и высокому уровня развития экономики.

- Второй референдум - о сокращении членов парламента. Что вы можете о нем сказать?

- До конца непонятно, какую проблему этот референдум пытается решить. В определенной степени референдум о двойном гражданстве и сокращении числа членов Сейма противоречат друг другу. Референдум о двойном гражданстве, если он состоится, означает увеличение числа граждан. В свою очередь, референдум о сокращении количества депутатов Сейма говорит о том, что членов парламента слишком много, так как число жителей страны, которых они представляют, уменьшается.

- Какое отношение к референдумам в обществе?

- Мне кажется, что в литовском обществе чувствуется определенная растерянность, люди не знают, как и за что голосовать.

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