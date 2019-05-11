Специалисты по тоннелестроению предлагают перенести жизнь городов под землю 1 11.05.2019, 15:58

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Источник: vokrugsveta.ua

Эксперты заявляют, что от глобального потепления человечество спасут катакомбы.

Жизнь под землей может спасти человечество от изменений климата и перенаселения, считают эксперты градостроительства, пишет «Вокруг света».

Инженеры, собравшиеся на Всемирный тоннельный конгресс в Неаполе — одно из самых значительных событий в сфере тоннелестроения — обсудили перспективы развития подземных пространств. В этом году конгресс проходил с 3 по 9 мая 2019 года.

Эксперты считают, что с помощью перепрофилирования подземных структур можно легко достичь «17 целей в области устойчивого развития (ЦУР)» ООН, которые охватывают как очистку мегаполисов от загрязнения, так и прекращение голода в мире.

Источник: vokrugsveta.ua

«Мы ежегодно теряем большое количество пахотных земель (в результате деградация почв, урбанизации и интенсивного земледелия), это происходит стремительно. А мы должны увеличивать их, чтобы прокормить растущее население мира, — говорит Хан Адмираал, участник конресса. — Подземные пространства можно легко использовать для выращивания сельскохозяйственных культур. Современная аквапоника, например, позволяет одновременно выращивать и рыбу и сельскохозяйственные культуры. Если такие фермы расположить под городами, можно снизить нагрузку на цепочку поставок продовольствия и резко сократить транспортные расходы».

Источник: vokrugsveta.ua

«Микро-зелень — крошечные саженцы таких растений, как фенхель, редис или кориандр — уже выращивают под землей, — говорит голландский инженер-тоннелестроитель. — Можно добавить сою или люпин в качестве заменителей животного белка, что уменьшит зависимость от одного из крупнейших разрушителей климата — мясной промышленности».

Подземелья способны защитить жителей городов от экстремальных изменений климата, считают эксперты. В некоторых странах об этом задумываются всерьез. Например, Сингапур и Гонконг во всю строят подземные общественные учереждения — университеты и библиотек, торговых центры, кинотеатры и спортивные комплексы.