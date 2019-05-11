«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по «Дружбе» 11.05.2019, 16:13

Транзит был прерван 25 апреля из-за загрязнения российской нефти

В сообщении «Укртранснафты», опубликованном в социальной сети Facebook, указывается, что транзит нефти был возобновлен в 14:35 11 мая. «Это стало возможным, в частности после того, как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти и подтвердили готовность ее принимать», - говорится в заявлении, сообщает РБК.

Прокачка нефти по маршруту Мозырь – Броды была остановлена 25 апреля. В «Укртранснафте» объяснили это решение низким качеством поступающего из России сырья и отказом Словакии и Венгрии принимать нефть.

Позже в Киеве оценили потери от остановки транзита в $1 млн. Компенсировать эти потери в «Укртранснафте» рассчитывали за счет увеличения объемов перекачки в последующие отчетные периоды до конца текущего года.

На поступающую из России по нефтепроводу «Дружба» загрязненную нефть с большим содержанием хлорорганических соединений Беларусь 19 апреля. «Транснефть» признала проблему и пообещала исправить ситуацию. Тем не менее в резервуарах на белорусском участке скопилось до 1 млн т загрязненной нефти. Принимать «грязную» нефть из России отказались, в частности, Польша, Германия, Словакия, Украина. 2 мая «Белнефтехим» сообщил о том, что из России начала поступать нефть, соответствующая стандартам.