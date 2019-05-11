Cоветник Зеленского назвал приоритеты команды на первые 100 дней 2 11.05.2019, 16:44

1,766

АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК

Команда шестого президента Украины занята ключевым вопросом.

План работы новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на первые сто дней уже готов на 95%.

Об этом в интервью liga.net заявил экс-министр финансов, советник в команде Зеленского Александр Данилюк.

По его словам, команда избранного президента занят ключевым вопросом - "разработка плана на первые 100 дней и формирование команды".

Степень готовности плана Данилюк оценил так: "Я бы оценил готовность на 95%". Также он добавил, что сейчас решаются вопросы, связанные с международными встречами и планировкой карты визитов избранного главы государства.

"Из приятного - отвечаем на поздравления международных лидеров, и это, кстати, занимает много времени".

Среди приоритетов первых 100 дней Данилюк назвал борьбу с коррупцией - "у нас есть план по перезапуску антикоррупционных органов", наведение порядка в судебной системе - "мы планируем перезапустить набор и аттестацию судей".

Также в плане - "реформа СБУ и создание Службы финансовых расследований. Последняя заберет часть функций у СБУ и Нацполиции. Нужно также окончательно ликвидировать Налоговую милицию", - подчеркнул Данилюк.

В ответ на замечание, что Налоговую милицию уже ликвидировали, он отреагировал: "Ликвидировали в законе. Оказалось, она остается в постановлении Кабмина о ГФС. Премьер решил, что у него тоже должна быть своя "дубинка", и не давал мне ее окончательно убрать, блокируя принятие изменений в положение о ГФС".

Суть остальных инициатив он раскрывать не стал, отметив только, что "есть еще много новаторских идей. Например, как будет работать Администрация Президента".