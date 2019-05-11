закрыть
11 мая 2019, суббота, 18:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Cоветник Зеленского назвал приоритеты команды на первые 100 дней

2
  • 11.05.2019, 16:44
  • 1,766
АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК

Команда шестого президента Украины занята ключевым вопросом.

План работы новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на первые сто дней уже готов на 95%.

Об этом в интервью liga.net заявил экс-министр финансов, советник в команде Зеленского Александр Данилюк.

По его словам, команда избранного президента занят ключевым вопросом - "разработка плана на первые 100 дней и формирование команды".

Степень готовности плана Данилюк оценил так: "Я бы оценил готовность на 95%". Также он добавил, что сейчас решаются вопросы, связанные с международными встречами и планировкой карты визитов избранного главы государства.

"Из приятного - отвечаем на поздравления международных лидеров, и это, кстати, занимает много времени".

Среди приоритетов первых 100 дней Данилюк назвал борьбу с коррупцией - "у нас есть план по перезапуску антикоррупционных органов", наведение порядка в судебной системе - "мы планируем перезапустить набор и аттестацию судей".

Также в плане - "реформа СБУ и создание Службы финансовых расследований. Последняя заберет часть функций у СБУ и Нацполиции. Нужно также окончательно ликвидировать Налоговую милицию", - подчеркнул Данилюк.

В ответ на замечание, что Налоговую милицию уже ликвидировали, он отреагировал: "Ликвидировали в законе. Оказалось, она остается в постановлении Кабмина о ГФС. Премьер решил, что у него тоже должна быть своя "дубинка", и не давал мне ее окончательно убрать, блокируя принятие изменений в положение о ГФС".

Суть остальных инициатив он раскрывать не стал, отметив только, что "есть еще много новаторских идей. Например, как будет работать Администрация Президента".


популярное за неделю

Мнение

Не понял юмора
Не понял юмора Ирина Халип
Моя мечта - это вечная весна для Беларуси
Моя мечта - это вечная весна для Беларуси Алесь Круткин
Так жестко с Путиным из Киева еще никто не разговаривал
Так жестко с Путиным из Киева еще никто не разговаривал Евгений Киселев
В Беларуси проходят обыски и аресты в силовых структурах
В Беларуси проходят обыски и аресты в силовых структурах Сергей Доренко