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Ученые придумали игру, которая поможет отказаться от сахара

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  • 11.05.2019, 16:50
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Сейчас ее испытывают на добровольцах с избыточным весом.

Ученые из Университета Дрекселя создали новую видеоигру “Diet DASH”, которая тренирует мозг на отказ от сахара. Сейчас ее испытывают на добровольцах с избыточным весом, пишет журнал «Нож».

Суть игры в том, чтобы получать очки за быстрый сбор продуктов без содержания сахара в виртуальном магазине. У игроков должны подавляться импульсы мозга, отвечающие за желание сладостей.

«Игры с когнитивной или мозговой подготовкой давно и успешно используются для того, чтобы помочь людям побороть вредные привычки, например курение», — говорит профессор психологии Эван Форман, который руководил исследованием и подготовкой “Diet DASH”.

В первых испытаниях приняли участие 109 человек с лишним весом. Сначала они посетили семинар по здоровому питанию, а затем два месяца тестировали игру. За это время более половины добровольцев сбросили 3,1 % своего веса. Многие утверждают, что продолжают играть и после завершения эксперимента.


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