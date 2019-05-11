Суд нам помощником Лукашенко, который вел себя «как настоящий бандит», засекретят 7 11.05.2019, 16:57

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Верховный суд решил ограничить информацию о процессе.

В одном из телесюжетов о том, как в Минске 5 апреля открыли новое здание Верховного суда, журналисты показали зал, где будут судить бывшего помощника Лукашенко Сергея Ровнейко. Однако Верховный суд ограничил информацию об этом процессе.

— Информация о судебном разбирательстве по уголовному делу в отношении Ровнейко С.В. относится к информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено в силу статьи 17 Закона Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации», — такой ответ, подписанный заместителем председателя Верховного суда Русланом Анискевичем, получил на свой запрос tut.by.

В этой статье речь идет об ограничении информации о частной жизни физического лица и персональных данных, государственных секретах, служебной информации ограниченного распространения, коммерческой, профессиональной, банковской тайне, информации, содержащейся в делах об административных правонарушениях, материалах и уголовных делах органов уголовного преследования и суда до завершения производства по делу и пр.

В связи с каким из пунктов ограничена информация по делу бывшего помощника Лукашенко, в ответе не говорится.

Напомним, о задержании помощника Лукашенко — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко стало известно в 2018-м. Его взяли с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 тысяч долларов.

Лукашенко добавил, что Ровнейко «вел себя как настоящий бандит».