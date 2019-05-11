США направляют к берегам Ирана систему Patriot и боевые корабли 11.05.2019, 17:04

В Пентагоне прямо связали эти шаги с угрозой возможных действий Ирана против американских сил в регионе.

США направляют в регион Персидского залива систему ПВО Patriot и несколько дополнительных боевых кораблей в условиях нарастающей напряженности в отношениях с Ираном, сообщает BBC.

К боевой группе авианосца "Абрахам Линкольн", который уже прошел Суэцкий канал, присоединится десантный корабль "Арлингтон", сообщили американские официальные лица.

Десантный корабль "Арлингтон" обеспечивает дополнительные возможности управления войсками

Фото: ВВС

Ранее, по сообщению Пентагона, на американскую базу в Катаре прибыли бомбардировщики Б-52.

В Пентагоне прямо связали эти шаги с угрозой возможных действий Ирана против американских сил в регионе.

В американском минобороны не уточнили, каких именно действий опасаются со стороны Ирана.

При этом иранское полуофициальное агентство ИСНА цитирует влиятельного богослова Юсефа Талабатай-Нежада, которые заявил, что весь американский флот можно "уничтожить одной ракетой".

Защита американских интересов

В заявлении Пентагона подчеркивается, что США не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы "защищать американские силы и интересы в регионе". "Министерство обороны продолжает пристально отслеживать деятельность иранского режима", - добавили в военном ведомстве.

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Система Patriot способна сбивать как крылатые, так и баллистические ракеты

Фото: ВВС

Система Patriot, способная сбивать баллистические ракеты, крылатые ракеты и самолеты даже самых новых типов, развертывается на случай возможного нападения со стороны Ирана, указали в Пентагоне.

Источники американских СМИ рассказали, что посещение региона "Арлингтоном" было запланировано давно, но теперь перенеслось на более ранний срок. Корабль дает дополнительные возможности управления войсками.

В минувшее воскресенье советник президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что все эти маневры призваны "послать четкий и безошибочный сигнал" иранскому режиму, что любое посягательство на американские интересы в регионе "встретит неумолимый силовой отпор".

Анализ. Давление на Иран или что-то большее?

Джонатан Маркус, обозреватель Би-би-си по дипломатическим и военным вопросам

Началась настоящая битва за судьбу иранской ядерной сделки.

В течение года после того, как администрация Трампа в одностороннем порядке вышла из ядерного соглашения, Иран и все остальные участники продолжали его соблюдать. И главный наблюдатель, Международное агентство по атомной энергии неоднократно подтверждало это: Иран выполняет свою часть сделки.

Однако для администрации Трампа проблема была не в том, соблюдает или не соблюдает Иран соглашение - там просто говорили, что оно плохое. С чем не согласны основные европейские союзники США, наряду с Россией и Китаем. Таким образом, администрация Трампа усиливает давление на Тегеран.

Давление на экономику Ирана оказалось суровым, и иранское правительство теперь решило действовать - заявив, что больше не будет соблюдать ограничения по хранению обогащенного урана и тяжелой воды, а также установив предельные сроки по выполнению обязательств для других сторон.

Дипломатов ждут несколько сложных месяцев, без какой-либо гарантии на успех. Администрация Трампа хочет видеть свою конечную цель - крах ядерной сделки. Но вероятность конфликта, пусть и случайного, а не преднамеренного, увеличивается.