Активист из Светлогорска: Мы обязательно защитим свое право 11.05.2019, 17:08

Анатолий Змитрович. Фото: ПЦ

Чиновники ищут ненужные и непропорциональные ограничения прав на мирное собрание.

11 мая экологический активист из Светлогорска Анатолий Змитрович направил надзорную жалобу председателю Верховного суда на решение районного суда по делу запрета митинга, во время которого планировалось привлечь внимание к проблемам, которые создает жителям города завод беленой целлюлозы в деревне Якимова Слобода, сообщает «Гомельская весна».

Местный райисполком не дал разрешения на проведение митинга 13 октября прошлого года на стадионе «Бумажник» – в этот день, в это же время и в том же месте по сообщению чиновников должна была состояться тренировка воспитанников СДЮШОР.

По словам Анатолия Змитровича, районную судью Людмилу Седько нисколько не смутил тот факт, что стадион «Бумажник» решением муниципальных властей определен как единственное место в городе, где разрешено проводить мирные собрания граждан.

«Вместо того, чтобы содействовать осуществлению гражданами своего права на выражение мнения с использованием мирного собрания светлогорские чиновники ищут ненужные и непропорциональные ограничения этих прав, что и выявилось в моем конкретном случае», - заявляет Анатолий Змитрович.

Правозащитник Леонид Судаленко отмечает, что экологические активисты в Светлогорске в течение последнего времени заявляют серию мирных собраний для привлечения внимания к экологической ситуации, связанной с вредными выбросами на заводе беленой целлюлозы. Ни одно из заявленных собраний власть пока не разрешила.

«Мы говорили и вынуждены повторять опять – на выражение мнения и мирные собрания в стране установлено фактическое табу, хотя подобное по Конституции допускается только при введении чрезвычайного положения. Власть не оставляет активистам иного выбора, кроме как подавать жалобы в Комитет ООН по правам человека, чем мы обязательно воспользуемся по всем этим запретам» - подчеркнул правозащитник.