В Беларуси автомобильное топливо подорожает в 12 раз за год 2 11.05.2019, 17:13

1,822

Цены изменятся с завтрашнего дня.

С 12 мая в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима», пишет tut.by .

Как рассказали в ведомстве, розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 12 мая стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 55 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 66 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 87 копеек, ДТ — 1 рубль 66 копеек.

«По состоянию на 11 мая с начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 18,1%, а розничные цены на моторное топливо — в среднем на 7,2%», — отметили в «Белнефтехиме».

Это двенадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 5 мая: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.