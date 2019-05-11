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В Беларуси автомобильное топливо подорожает в 12 раз за год

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  • 11.05.2019, 17:13
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Цены изменятся с завтрашнего дня.

С 12 мая в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима», пишет tut.by .

Как рассказали в ведомстве, розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 12 мая стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 55 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 66 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 87 копеек, ДТ — 1 рубль 66 копеек.

«По состоянию на 11 мая с начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 18,1%, а розничные цены на моторное топливо — в среднем на 7,2%», — отметили в «Белнефтехиме».

Это двенадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 5 мая: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.


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