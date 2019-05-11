Почему антикоррупционный декрет обречен на провал 3 11.05.2019, 17:44

За Лукашенко остается право миловать проворовавшихся чиновников.

Новый "коррупционный" декрет №3, подписанный Александром Лукашенко, не даст положительного эффекта. Такое мнение на своей странице в "Фейсбуке" высказывает юрист и член Минской коллегии адвокатов Сергей Иванов. По мнению эксперта, этот документ приведет к негативным последствиям, сравнимым с введением знаменитого "антинаркотического" декрета №6, сообщает Еврорадио.

Сергей Иванов называет три причины, по которым декрет не сработает.

Причина первая. Сейчас коррупцией будут называть преступления, которые ранее таковыми не считались. В тексте декрета перечисляют статьи УК, куда попадают и "обычные мошенники", никак не связанные с государственной службой. В качестве примера юрист приводит ситуацию, когда руководителя государственного предприятия, завышавшего показатели работы, могут назвать коррупционером.

Причина вторая. К осужденным за коррупционные преступления не будут применять условно-досрочное освобождение и за решеткой на длительные сроки окажутся люди, которые показывают, что встали на путь исправления. Таким образом, не останется принципа "социальной справедливости". При этом строгость наказания вряд ли остановит чиновников от того, чтобы не ввязываться в настоящую коррупцию.

Причина третья. Лукашенко имеет право помиловать осужденных за коррупционные преступления, но именно с помилованием ранее пойманных на коррупции чиновников и связано недовольство в обществе. И об этом, полагает юрист, "стоит задуматься больше всего".