Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США

Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США1
- 11.05.2019, 17:49
Глава Белого дома дал совет, как избежать пошлин со стороны США.
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории, сообщает "Интерфакс".
"Такой простой способ избежать пошлин? Делайте или производите свои товары в старых добрых Соединенных Штатах. Это очень просто!", - написал он в своем твиттере.
Ранее в субботу Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке по введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.
Such an easy way to avoid Tariffs? Make or produce your goods and products in the good old USA. It’s very simple!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 11, 2019