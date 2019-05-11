Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США 1 11.05.2019, 17:49

Глава Белого дома дал совет, как избежать пошлин со стороны США.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории, сообщает "Интерфакс".

"Такой простой способ избежать пошлин? Делайте или производите свои товары в старых добрых Соединенных Штатах. Это очень просто!", - написал он в своем твиттере.

Ранее в субботу Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке по введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.