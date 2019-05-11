Николай Уласевич: Cтроительство БелАЭС - абсурдное и преступное 12 11.05.2019, 18:31

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Чернобыль и Фукусима показали, что ни в чем нельзя быть уверенным.

Белорусская атомная электростанция — «гордость Лукашенко, который с российской поддержкой возводит для своего народа АЭС, как памятник, чтобы его страна сама обеспечивала себя энергией».

Об этом пишет популярная немецкая газета Suddeutsche Zeitung в большом репортаже своего автора Франка Нинхойзена, посетившего Островец, пишут «Свободные новости».

«Десятилетиями в Беларуси не было проекта такого значения, как строительство ядерного реактора возле Островца. Два реактора, 2400 мегаватт, — отмечает издание. — Это первая атомная станция в Беларуси — стране, у которой самый горький опыт в ядерной энергетике. В 1986 году по чистой случайности ветер направил облака от украинского Чернобыля через территорию, которая сегодня принадлежит Беларуси. Сейчас здесь через несколько недель или месяцев должен войти в строй первый реактор».

Для Островца, пишет Нинхойзен, это означает «благо и беспокойство одновременно». «Островец уже не деревня… АЭС должна влить в него свежую энергию: рабочие места, зарплаты, люди, которые оставляют деньги в магазинах, ресторанах, караоке-баре. Новый город, который живет благодаря новой АЭС, — в этой так пострадавшей от ударов судьбы стране», — подчеркивает автор, который изучал политологию, славистику и политэкономию в Мюнхене, Берлине и Москве и специализируется на Восточной Европе.

«Одна белорусская интернет-газета назвала Островец «городом будущего». Звучит неправдоподобно из-за груза прошлого. Это не вина Беларуси. Но это все еще реальность: города-призраки, рак, заболевания щитовидной железы. Дети, которые летом приезжают на отдых в Германию. Ягоды, грибы, которые не рекомендуется собирать», — пишет Нинхойзен.

«Заботы и страхи определенно присутствуют в Островце, несмотря на 25 томов. Где бы их не было, когда строится АЭС? Однако в Островце трудно найти кого-то, кто выражал бы такую озабоченность. Белорусы не привыкли свободно говорить то, что думают», — констатирует репортер.

Кроме того, по его мнению, «это также вопрос восприятия, что важнее: страхи или осязаемое развитие в стране, где часто не хватает самого необходимого. Где хорошо оснащенная школа, современный спортзал не являются чем-то само собой разумеющимся, где изысканный, современный супермаркет может быть для жителей маленьким оазисом, в котором есть всё. Где центральная власть с помощью инвестиционной программы вкладывает определенные деньги в это место и во время экономического кризиса создаются рабочие места».

Корреспондент поговорил также с известным островецким антиядерным активистом Николаем Уласевичем, который назвал строительство АЭС «преступным» и «абсурдным». «Чернобыль и Фукусима показали, что ни в чем нельзя быть уверенным», — сказал Уласевич.

По его словам, даже в демократических странах, где есть общественный контроль, не всегда сразу говорят правду во избежание паники. «У нас тем более», — отметил активист.