Белорусы написали заглавную музыкальную тему для сериала на Netflix 1 11.05.2019, 18:47

Трек AMBASSADOR21 является муз темой сериала Love, Death & Robots.

Дмитрий Безкоровайный подметил у себя в Фейсбуке: «Оказывается! Трек белорусов AMBASSADOR21 является муз темой сериала Love, Death & Robots, вышедшего этой весной на Netflix. И даже в официальном трейлере звучит», пишет The Village Беларусь.

«Любовь, смерть и роботы» (Love, Death & Robots) — это коллекция из короткометражных анимационных фильмов, которые в основном представляют собой сочетание научной фантастики, фэнтези, ужасов, киберпанка и черного юмора, при этом фокусируются на взрослых темах, таких как расизм, война, свобода воли, природа и сущность человека. Первый сезон, состоящий из 18 серий, вышел на потоковом сервисе Netflix в марте этого года.

По состоянию на 10 мая у сериала рейтинг 74 % «свежести» на RottenTomatoes (31 рецензия); показатель 8,7 баллов из 10 (48 323 оценки) на IMDb и 8,231 балла из 10 (21 541 оценка) на «Кинопоиске».

AMBASSADOR21 — музыкальный дуэт из Минска, который появился в декабре 2001 года. Группа выпустила несколько альбомов.