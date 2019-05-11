Новая космическая гонка: Безос и Маск сражаются за контракт NASA по колонизации Луны 11.05.2019, 19:14

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Администрация Трампа поставила задачу — высадить людей на Луну к 2024 году.

Вечером 9 мая глава Amazon Джефф Безос представил концепцию и прототип Blue Moon — многоразового аппарата для полетов на Луну, который разработала его космическая компания Blue Origin, пишет the Бабель.

Аппарат должен доставлять на спутник Земли грузы и технику. А Безос ставит перед собой задачу — подготовить инфраструктуру для колонизации космоса людьми. В этом ему придется соревноваться со своим конкурентом по освоению космоса — главой SpaceX Илоном Маском, который уже успел потроллить новый проект Безоса. Обмен колкостями между ними в соцсетях происходит не впервые. Теперь они будут бороться за контракт NASA по отправке людей на Луну к 2024 году — такой срок установило американское правительство. Маск обещает презентовать свою новую ракету в июне 2019-го, а компания Безоса еще прошлой осенью заключила соглашение с NASA о подготовке аппаратов для посадки на Луну.

На презентации Джефф Безос сказал, что его главная задача — «проложить дорогу в космос для будущих поколений». Для этого его компания Blue Origin и разработала Blue Moon — беспилотный аппарат для полетов на Луну. Он должен перевозить до шести с половиной тонн груза и техники, а также запускать спутники. Специально для него спроектировали новый двигатель, работающий на смеси жидкого кислорода и водорода. Запасы такого топлива можно будет пополнять из ледников, обнаруженных в лунных кратерах.

По словам Безоса, это очередной шаг к созданию на Луне инфраструктуры для колонизации космоса. Чтобы проиллюстрировать свой замысел, Безос вновь вернулся к концепции автономных космических колоний американского физика Джерарда О’Нилла — гигантские сферы или цилиндры с искусственной гравитацией, пригодные для жизни людей и животных, а также для выращивания земных сельскохозяйственных культур.

На презентации присутствовали представители NASA, перед которыми 26 марта администрация президента Трампа поставила задачу — высадить людей на Луну к 2024 году, на четыре года раньше запланированного срока. И достичь этой цели «любыми средствами», в том числе и с привлечением частных космических компаний.

На это заявление сразу же отреагировал глава SpaceX Илон Маск, сказав, что со своей новой ракетой Starship его компания может успеть в пятилетний срок. Презентовать ее он обещает уже в июне этого года.

Starship on the moon pic.twitter.com/UGjDG8ofID — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2019

«Мы можем уложиться в сроки, но только потому, что начали три года назад. Время возвращаться на Луну, теперь — чтобы остаться», — сказал Безос на презентации, обращаясь к представителям NASA. Он напомнил об очередном успешном испытании Аэрокосмическая компания Blue Origin запускает New Shepard. Ракету планируют использовать для космического туризма компанией Blue Origin многоразовой ракеты New Shepard для космического туризма и о ракете-носителе с большой грузоподъемностью New Glenn, которую планируют запустить к 2021 году.

Кроме того, Безос не преминул покритиковать своего конкурента Илона Маска. Так, идею Маска о колонизации Марса он назвал «планетарным шовинизмом», который «не имеет связей с реальностью». Маск в долгу не остался и иронично прокомментировал название космического аппарата Безоса: «Перестань дразниться, Джефф».