«Большего абсурда и придумать трудно – вот такие результаты государственной политики» 18 11.05.2019, 19:28

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В Бресте ездит рейсовый автобус с наклейкой с портретом Сталина.

Житель Бреста Евгений Скрабутан сфотографировал 10 мая брестский рейсовый автобус шестого маршрута. Сзади на транспортном средстве был портрет Сталина и надпись «При мне такой х… не было», пишет сайт телеканала «Белсат».

Фото – Евгений Скрабутан

«В нашем обществе сегодня это, к сожалению, норма. И дошло до нее благодаря прежде всего школьному образованию и государственной пропаганде. И вместо того, чтобы гордиться и ценить собственных героев, белорусы в противовес лукашизму ставят, подумать только, абсолютно отрицательных и враждебных для нашей нации персонажей. Большего абсурда и придумать трудно – вот такие результаты государственной политики», – рассказал Евгений Скрабутан «Белсату».

Журналисты позвонили в Брестский автобусный парк, но заместитель директора по идеологической и кадрово-правовой работе Игорь Парфенюк отказался от комментария.