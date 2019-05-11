В Латинской Америке появится деревня, напечатанная на 3D-принтере 1 11.05.2019, 19:42

Проект New Story направлен на то, чтобы покончить с дефицитом жилья.

Компания из Сан-Франциско New Story будет печатать доступное жилье в Латинской Америке для малообеспеченных слоев населения. Стоимость одной постройки, оснащенной всеми удобствами, оценивается в $4 тыс, сообщает «Хайтек».

Проект New Story направлен на то, чтобы покончить с дефицитом жилья с помощью «устойчивых и передовых технологий». Напечатанные дома адаптированы к местным особенностям, отмечают в компании, потому что сотрудники провели серию бесед с будущими жильцами.

«Когда мы беседовали с членами сообщества, то поняли, что дизайн дома не отвечает их потребностям и ожиданиям, — объяснили в New Story, чья команда работала с сообществом по самым разным темам, начиная от выбора земли и заканчивая планировкой. — Это привело нас к разработке системы, которая учитывает климатические факторы и рост семей и помещений».

Они также добавили, что каждый участок будет площадью 120 кв. м, а внутренняя площадь каждого дома составит около 55 кв. м.

Пока неизвестно, где именно будет находиться деревня, но в компании отметили, что в программе участвуют фермеры и ткачи разных возрастов, где несколько поколений живут в одном и том же доме и обычно менее чем на $200 в месяц. В New Story считают, что эти дома могут помочь семьям выбраться из нищеты и принести будущим поколениям блага, которые изменят их жизнь.

Каждый дом будет оборудован кухней на открытом воздухе и расширенной открытой площадкой для выращивания культур. 3D-принтер позволит встраивать элементы, начиная столешницами на кухне и в ванной комнате и заканчивая стеллажами и креслами. Стены и конструктивные элементы для каждого дома могут быть напечатаны всего за 24 часа с практически нулевым количеством отходов.