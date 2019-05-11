Это вам не ресторан: чем кормят пациентов слуцкой больницы

Это вам не ресторан: чем кормят пациентов слуцкой больницы14
- 11.05.2019, 19:49
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Cлуччанка полторы недели провела в больнице и поделилась гастрономическими впечатлениями.
— Что удивило, так это кисель из повидла или молока. Как-то я даже пробовать не стала. Но на самом деле кормят хорошо. Не все так дома едят. И на уступки идут. А если попросишь добавки — не откажут, — поделилась Алена с kurjer.info. — Хлеб — сколько и какой хочешь. Если компот без сахара — предупредят. Я мясо не ем, но котлета на вид и запах не хуже, чем в саду и в школе. Естественно, еда пресноватая, но ведь это больница, а не ресторан.