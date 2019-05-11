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Депортированного из Беларуси ингушского журналиста доставили в Россию и задержали

  • 11.05.2019, 20:00
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Исмаил Нальгиев пытался уехать из Беларуси в Европу.

Ингушского журналиста Исмаила Нальгиева доставили в Нальчик, задержали и предъявили обвинение. Об этом сообщил «МБХ медиа» его адвокат Андрей Сабинин.

«Он сейчас в Нальчике, меру пресечения ему, скорее всего, будут избирать в понедельник с утра. Зато уже определили обвинение — 318 статья (применение насилия в отношении представителя власти)», — сообщил он.

Нальгиев был задержан 8 мая в Минске при попытке вылететь в Европу. Он прошел контроль и регистрацию, но потом его задержали таможенники и передали местным правоохранителям. 10 мая белорусские силовики приняли решение о депортации Нальгиева.


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