Мозырский НПЗ начал переработку качественной нефти 3 11.05.2019, 20:11

Результаты анализов подтверждают соответствие качества нефти ГОСТу.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) начал переработку российской нефти, качество которой соответствует стандарту. Об этом сообщается на сайте концерна «Белнефтехим».

Согласно сообщению специалисты лаборатории ОАО «Гомельтранснефть Дружба» выполняют отбор проб из каждой партии поступающей российской нефти. При этом результаты анализов подтверждают соответствие качества нефти ГОСТу.

Предприятие уведомило «Транснефть», что белорусский оператор магистрального нефтепровода «Дружба» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» готов увеличить объемы транзитной прокачки нефти.