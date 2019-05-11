Десять лучших фильмов с непредсказуемым финалом Алексей Бондарев

11.05.2019, 20:42

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Фильмов с финальным твистом, который переворачивает все с ног на голову, предостаточно.

Этот пост написан по просьбе одного моего знакомого, который считает, что самый крутой финал всех времен и народов был в недавних Мстителях. Ха-ха, получай.

Фильмов с финальным твистом, который переворачивает все с ног на голову, предостаточно. Но зачастую сценаристы просто изголяются, чтобы впечатлить зрителя. А вот фильмов с непредсказуемым, но при этом логичном финалом весьма немного.

Это очень непростая тема для написания. Ведь для тех, кто не смотрел хотя бы некоторые из этих фильмов, любая деталь в тексте может стать спойлером.

Поэтому я попробую написать про каждый фильм всего пару строк, чтобы никому не испортить удовольствие от просмотра.

Престиж

The Prestige

2006 год

На мой взгляд, Престиж - вершина творчества Кристофера Нолана. Отличный триллер о противостоянии двух фокусников Викторианской эпохи. Один из них начинает использовать трюк, которому нет логического объяснения, и тогда второй обращается к гениальному физику Никола Тесла, чтобы тот построил для него машину, которая сделает его величайшим иллюзионистом мира.

Отличный фильм с очень крутой концовкой.

А теперь не смотри

Don’t Look Now

1973

Классический триллер о семейной паре, которая потеряла ребенка и отправляется в Венецию, чтобы как-то пережить горе. В этом красивом городе на воде с супругами начинают происходить странные события.

Красивый и жуткий фильм с непонятной, но логичной концовкой. Да, да, именно так. Сами посмотрите и убедитесь.

Пожары

Incendies

2010

Мой самый любимый фильм талантливого режиссера Дени Вильнева. История о брате и сестре из Канады, которые после смерти матери получили от нее странное задание. Она оставила им два конверта. Первый они должны передать своему брату, о существовании которого даже не подозревали. Второй - своему отцу, которого они никогда не знали.

Они отправляются в Палестину, где родилась их мать, и начинают постепенно разгадывать запутанную историю своей семьи.

Это один из самых впечатляющих фильмов, что я видел в своей жизни. А концовка не оставит равнодушным даже телеграфный столб.

Пила

Saw

2004

Ну и куда же в этом списке без Пилы. Этот фильм стал культовым сразу после выхода. Сама по себе история о гениальном преступнике, который жестоко карает злодеев, вполне интересна. А чрезмерная жестокость - это тоже неплохой способ привлечь зрителя.

Но именно совершенно непредсказуемая концовка истории о двух мужчинах, которые прикованы к трубам в какой-то грязной ванной комнате с трупом, диктофонами и пилами, стала вишенкой на торте.

Олдбой

Oldboy

2003 год

Корейский триллер, который стал в свое время сенсацией и прославил режиссера Пак Чхан-ука.

Неизвестные садят главного героя в частную тюрьму на 15 лет. А затем без всяких объяснений выпускают. И он начинает мстить.

Жуткий фильм о природе мести, о зле в душе каждого человека и о том, что раскаяние по сути ничего не меняет. Финальный поворот сюжета в конце сделан мастерски, предугадать его невозможно, и при этом он органично вписывается с сюжет фильма.

Только не смотрите американский римейк 2013 года - это лишь жалкое подобие оригинального Олдбоя.

Бойцовский клуб

The Fight Club

1999 год

Культовый фильм Дэвида Финчера. Лет 10-15 назад его даже не было смысла обсуждать. Его смотрели хотя бы раз в жизни все, даже те, кто не особенно интересуется кино.

Сегодня же фильм стали слегка забывать. А зря. Это очень мощная история о страховом агенте, который страдает от скуки и бессонницы, пока не встречает крутого парня Тайлера Дердена, вместе с которым открывает бойцовский клуб - место, где можно качественно получить по морде. И это круто, потому что самосовершенствование - это удел слабых и немощных. А саморазрушение - это истинный смысл жизни.

О двойном или даже “тройном” дне у финала Бойцовского клуба фанаты спорят до сих пор. И это о многом говорит.

Вторжение похитителей тел

Invasion of the Body Snatchers

1978 год

Классический ужастик с элементами фантастики. После странного ливня в Сан-Франциско распускаются необычные цветы. Люди, вступающие с ними в контакт, начинают вести себя странно. Главная героиня, женщина-биолог вместе со своим другом пытается разобраться в происходящем и вскоре понимает, что в этих “странных” людей попросту вселяются какие-то монстры.

Финал этого атмосферного и страшноватого фильма, буквально последние несколько секунд перед титрами, вас попросту убьет. Я помню, когда смотрел фильм впервые, испытал ощущение сродни тому, когда суешь пальцы в розетку.

Патруль времени

Predestination

2013 год

Очень необычный низкобюджетный триллер с фантастической окраской. В центре истории - агент некоей службы, путешествующей во времени с целью защиты самого времени от террористов и злоумышленников.

Однако, вступив в противостояние с террористом, который намерен уничтожить Нью-Йорк, главный герой вскоре оказывается перед совершенно необычной загадкой. Финальный твист гарантирует выпадение челюсти.

Мгла

The Mist

2007 год

Режиссер Фрэнк Дарабонт “специализируется” на экранизациях Стивена Кинга. В частности, он снял Побег из Шоушенка и Зеленую милю.

Но экранизация Мглы куда круче. Сам Стивен Кинг признавал, что измененный Дарабонтом (который также был сценаристом) финал куда круче, чем его собственный оригинальный.

Мгла рассказывает о том, как на маленький город спускается туман, населенный монстрами. Жители запираются в небольшом торговом центре и держат оборону до последнего.

Финал буквально сносит крышу. Его абсолютно невозможно предсказать. На несколько минут вы гарантированно лишитесь дара речи. Ну или вспомните такие матюки, о существовании которых до сих пор не подозревали.

Лучшее предложение

La Migliore Offerta

2013

Великолепный триллер итальянского режиссера Джузеппе Торнаторе, который снял Малену и Легенду о пианисте. Главный герой - стареющий директор аукционного дома и коллекционер предметов искусства. Однажды он влюбляется в молодую клиентку и жизнь его превращается в кошмар.

Стильный и атмосферный фильм с гениальным Джеффри Рашем в главной роли. Концовка - примерно на 7 по 5-бальной шкале.

Алексей Бондарев, "Новое время"