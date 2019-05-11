В Пакистане боевики захватили пятизвездочный отель 11.05.2019, 21:08

Иллюстрационное фото

Есть жертвы.

По меньшей мере один человек погиб при захвате боевиками пятизвездочного отеля Pearl Continental в портовом городе Гвадар на юго-западе Пакистана в субботу, 11 мая, пишет "Новое время".

Как сообщает Reuters, нападавшие застрелили охранника отеля. Число жертв и пострадавших может возрасти, так как пакистанские силовики продолжают операцию по освобождению здания. Прилегающие к нему районы оцеплены.

Ранее сообщалось, что большинство постояльцев отеля, где обычно останавливались бизнесмены и туристы, удалось эвакуировать.

По данным агентства, ответственность за атаку взяла на себя военизированная группировка Освободительная армия Белуджистана – провинции, где находится город Гвадар. Ее боевики добиваются большей автономии для Белуджистана.

"Наши бойцы совершили эту атаку, нацеленную на китайских и других иностранных инвесторов", - цитирует The Guardian заявление боевиков.

Как отмечает британское издание, в Гвадаре действительно работает много китайских бизнесменов и рабочих. Китай строит здесь большой порт в рамках своего масштабного инфраструктурного проекта Один пояс и один путь – транснационального экономического корридора.

Пекин инвестировал около $50 млрд долларов в порт и дорожное сообщение между Гвадаром и западной провинцией Китая Синьцзян.

Гвадар, небольшой город в провинции Белуджистан, является местом строительства большого порта, строящегося китайской компанией в рамках китайско-пакистанского экономического коридора, центрального проекта китайского оживления и развития инфраструктуры.

Пекин инвестировал около $50 млрд в порт и в дорожное сообщение между Гвадаром и западной провинцией Китая Синьцзян.