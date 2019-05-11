Валерий Карбалевич: Вопрос АЭС продолжит определять отношения Минска и Вильнюса 11.05.2019, 21:18

Позиция Литвы по Островецкой АЭС почти непоколебима.

Взаимоотношения Минска и Вильнюса в последние годы выстраиваются через призму конфронтации по вопросу законности и безопасности строительства Белорусской АЭС. Недавно президент Литвы Даля Грибаускайте напомнила, что Литва и Беларусь не могут сотрудничать как раз из-за АЭС, пишет «Завтра твоей страны».

Изменится ли риторика нового руководства Литвы по отношению к ядерному проекту после президентских выборов, намеченных на 12 мая? И как этот вопрос будет влиять на развитие белорусско-литовских и белорусско-европейских отношений?

Позиция Литвы по БелАЭС почти непоколебима

Из трех наиболее вероятных кандидатов на победу в президентских выборах самая радикальная позиция у Ингриды Шимоните – она настаивает, что Литве стоит приложить усилия, чтобы станция не начала работу.

Еще один кандидат на пост президента Гитанас Науседа АЭС не поддерживает, но не хочет, чтобы этот вопрос мешал развивать отношения с Минском в других областях. Нынешний премьер-министр Литвы и третий лидирующий в президентской гонке кандидат Саулюс Сквернялис предлагал переоборудовать АЭС в газовую электростанцию, а также настаивал на внедрении на ней системы мониторинга.

Позиция неприятия БелАЭС твердо укоренилась в политических кругах Литвы − они однозначно выступают против того, чтобы Белорусская АЭС функционировала, отмечает политолог Валерий Карбалевич.

— Трудно представить, что именно под давлением Литвы Беларусь и Россия откажутся от запуска станции, потому что это не столько экономический и энергетический, сколько политический проект, — говорит эксперт. — Точно так же сложно предположить, что Литва откажется от идеи остановить работу АЭС возле ее границы.

Вопрос АЭС продолжит определять вектор отношений Минска и Вильнюса.