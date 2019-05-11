В Украине Садового переизбрали лидером «Самопомочи» 11.05.2019, 21:31

Андрей Садовый

Мэр Львова будет возглавлять партию три года.

Как сообщили 11 мая в пресс-службе "Самопомочи", соответствующее решение поддержали делегаты партийного съезда в связи с окончанием предыдущего срока полномочий Андрея Садового, пишет "Украинская правда".

На съезде был также утвержден новый состав политического совета "Объединение "Самопомич".

Членами обновленной политсовета стали 11 человек: лидер партии - Андрей Садовый и председатель исполнительного комитета "Самопомочи" Олег Лаврик (по должностям), нардепы Олег Березюк, Руслан Сидорович, Роман Семенуха, Оксана Сыроид и Татьяна Острикова, руководители областных организаций партии Богдан Станиславский, Юрий Акуленко, мэр Скадовска Александр Яковлев и директор департамента коммуникаций Остап Процик.

"Я не обещаю вам легкой победы. Я обещаю вам, что я буду честным и сделаю максимум, буду работать на все 100%. Но это должна быть общая работа ради общей победы", - заявил Садовый.