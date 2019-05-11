Ученые выяснили, действительно ли женщины сплетничают чаще, чем мужчины 11.05.2019, 21:35

Оказалось, что этот стереотип правдивый лишь частично.

Исследователи Калифорнийского университета в Риверсайде провели масштабный эксперимент и выяснили, действительно ли женщины сплетничают больше мужчин. Оказалось, что этот стереотип правдивый лишь частично, пишет журнал «Нож».

В исследовании приняли участие 268 женщин и 198 мужчин от 18 до 58 лет. Добровольцам дали портативное устройство для записи разговоров. Затем ученые проанализировали все полученные диалоги на наличие сплетен: под ними понималось любое обсуждение человека, которого нет в помещении. Условно сплетни разделили на негативные, нейтральные и положительные.

Оказалось, что женщины в самом деле обсуждают других людей чаще, чем мужчины, но это касается только нейтральных и положительных разговоров. Если понимать под сплетней негативные высказывание, то здесь все равны.

Также удалось установить, что склонность к сплетням любого характера не зависит от возраста: молодежь обсуждает других людей наравне со старшим поколением. Различий нет и между богатыми и бедными — все сплетничают одинаково.

Всего разговоры за глаза занимают 14 % всех человеческих диалогов. При этом личную жизнь своих знакомых люди обсуждают гораздо чаще, чем знаменитостей.