Cолист «Сябров» попал в базу «Миротворца» 9 11.05.2019, 21:55

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Фото – informnapalm.org

Сергей Герасимов

Заслуженный артист Беларуси пять лет выступает в «ДНР» и «ЛНР»

Солист группы «Сябры» Сергей Герасимов в течение последних пяти лет лично приезжает с развлекательной программой в оккупированные Луганск, Алчевск и Кировск и выступает перед российскими боевиками, сообщает «Белсат» со ссылкой на «InformNapalm».

8 мая Центр «Миротворец» включил Сергея Герасимова в базу данных «Чистилище» за «нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандитскими формированиями территорию Украины» и «сознательное участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях».

Сергей Герасимов гастролирует по Донбассу с 2014 года. В 2015 году он выступал в захваченном Алчевске перед боевиками бандформирования «Призрак».

Выезды на оккупированный Донбасс музыкант устраиват вместе с российским актером Сергеем Моховиковым, который, по данным «Миротворца», финансово помогает боевикам.

Сергей Герасимов вместе с Сергеем Моховиковым (слева). Фото – informnapalm.org

В 2016 году получил звание почетного гражданина Кировска от оккупационных властей города.

Сергей Герасимов родился в 1961-м в Московской области в семье профессиональных артистов военных ансамблей. Живет в Минске. Играет на акустической гитаре и скрипке, солист вокально-инструментального ансамбля «Сябры». Заслуженный артист Беларуси. Награжден медалью Франциска Скорины.