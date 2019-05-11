Активист Навального: Кремль боится демократической оппозиции 11.05.2019, 22:20

У «Единой России» с рейтингами не все в порядке.

Выйдя из-под ареста, руководитель избирательного штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев поделился с DW мнением о том, почему власти решились на разгон санкционированной первомайской демонстрации.

Одиннадцатого мая из изолятора временного содержания главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вышел на свободу руководитель избирательного штаба Алексея Навального в городе на Неве Александр Шуршев. Он был задержан во время санкционированной первомайской демонстрации, и в ночь на 2 мая Городской суд Санкт-Петербурга определил ему меру наказания в виде 10 суток административного ареста.

Александру Шуршеву 37 лет. Политикой он занимается с начала нулевых годов. За это время он был в "Молодежном Яблоке" и в движении "Весна". С 2009 по 2014 год был муниципальным депутатом в округе "Екатерингофский". В феврале этого года Шуршев принял предложение возглавить штаб Алексея Навального по подготовке и проведению выборов муниципальных депутатов, которые должны состояться 8 сентября этого года.

Прямо у дверей изолятора временного содержания политик побеседовал с журналистами.

- Видеоролик, на котором запечатлено ваше беспрецедентно грубое задержание на Невском проспекте, вызвал множество откликов в российском сегменте интернета. Сказался ли этот силовой захват на вашем здоровье?

- Сейчас я чувствую себя уже нормально, хотя в день задержания меня отвозили в Александровскую больницу, где мне сделали рентген и поставили диагноз "ушиб грудной клетки". Мне также рекомендовали сделать повторный рентген через пару дней, но в связи с тем, что я попал в спецприемник ГУВД на 10 дней, там мне, естественно, никто рентген не делал.

Но пару дней мне давали обезболивающее по моей просьбе. Сейчас я чувствую себя уже нормально, но тем не менее я обязательно схожу к врачу и попытаюсь сделать повторный рентген.

- Вы участвовали во многих гражданских акциях, в том числе - и в несанкционированных. Но согласованная с властями демонстрация была жестко разогнана в Санкт-Петербурге впервые. Чем вы объясняете такие неадекватные действия правоохранительных органов?

- Я это объясняю приближением выборов. Видимо, в Смольном и в Законодательном собрании нервничают и решили предпринять такие действия. Ничем другим я это объяснить не могу, потому что первомайские мероприятия уже стали традиционными и всегда проходят спокойно. А в этом году мы увидели такую реакцию властей.

Но, конечно, я не думаю, что было прямое указание проводить такое жесткое задержание прямо под видеокамеры. Наверно, это произошло случайно. Причем, не только меня схватили так грубо. Жесткому задержанию подвергся и депутат Законодательного собрания Максим Резник, и есть еще история Натальи Бариновой, которой сломали руку и плечо. Просто на камеру попало именно мое задержание и многих возмутило, как неожиданно это произошло во время общения с сотрудником полиции.

- Для вас это было не первое задержание во время публичной акции протеста, но приходилось ли вам раньше отбывать административный арест?

- Действительно, меня и раньше задерживали, но в изоляторе временного задержания я был впервые. Могу сказать, что я впечатлен, в том числе и тем, что это - напрасная и абсолютно бессмысленная трата времени. Ведь непонятно, что я такого сделал, чтобы сидеть в СИЗО. Да, я прочитал несколько книжек, но, думаю, что мог бы с большей пользой провести время на свободе и даже прочитать больше книг.

На бытовые условия жаловаться не буду, но на свободе, конечно, было бы лучше.

- Александр Беглов, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга, проявляет большую публичную активность, делая заявления по различным поводам и посещая различные публичные мероприятия. В этой связи каким вам представляется ход избирательной кампании - как губернаторской, так и муниципальной?

- Я думаю, что у Беглова и у "Единой России" с рейтингами не все в порядке. Это видно по соцопросам, которые иногда публикуются. И, видимо, власти хотели напугать нас таким разгоном. Но это показывает только, что они боятся демократической оппозиции. Боятся и штаба Навального, и тех, кто был вместе с нами в колонне. Но такие действия могут только разозлить людей, но вряд ли напугать.

И вот, в частности, меня они серьезно разозлили. Ведь мы потратили много времени на согласование этого мероприятия, на переговоры с комитетом по законности Смольного. Я лично участвовал в переговорах с уполномоченным представителем Смольного и с разными сотрудниками полиции. И, несмотря на все эти действия, мы получили то, что получили. И это очень злит.

Александр Шуршев сообщил также что и он, и другой организатор демократической первомайской колонны - директор общественной организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров - вместе со своими адвокатами обязательно будут обжаловать действия полиции, прервавшей силовыми методами санкционированную публичную акцию. И призвал петербуржцев активно участвовать в муниципальных выборах: "Обязательно надо выдвигаться в муниципальные депутаты. Ведь то, что произошло, означает, что нас боятся. Значит, победа будет за нами", - заключил он.