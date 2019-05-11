В Беларуси изменились правила страхования: что нужно знать водителям 11.05.2019, 22:25

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ФОТО: GAZETABY.COM

Увеличен лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ.

Лукашенко 11 мая подписал Указ № 175 "О страховании", сообщает "Интерфакс".

Предусматривается, в частности, переход на уведомительную систему согласования с министерством финансов условий (правил) заключения договоров добровольного страхования. Страховым организациям предоставлена возможность заключать такие договоры в электронной форме.

Разрешается осуществлять выплату стоимости восстановительного ремонта поврежденных в ДТП транспортных средств без учета степени износа поврежденных деталей рулевого управления, тормозной системы, систем активной безопасности по перечню, утверждаемому Белорусским бюро по транспортному страхованию.

При этом увеличен лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ с 400 до 800 евро, что упростит оформление дорожных происшествий для владельцев транспортных средств и снизит нагрузку на органы внутренних дел.

Одновременно снижены размеры страховых взносов и тарифов по отдельным видам обязательного страхования (например, принадлежащих гражданам строений, а также гражданской ответственности владельцев электромобилей и гибридных автомобилей, перевозчиков перед пассажирами, риелторов и временных антикризисных управляющих).

Указ позволит уменьшить временные и финансовые издержки страхователей, страховщиков и их инвесторов, повысить уровень социальной справедливости и защищенности потребителей страховых услуг (в первую очередь граждан) и тем самым привлечь более широкие слои населения и организаций в сферу страхования, Это будет способствовать вовлечению страховых накоплений в инвестиционную составляющую экономики страны.

Установлено, что в национальной валюте будут исчисляться минимальный размер уставного фонда страховых организаций и страховых брокеров, лимиты ответственности, а также лимиты страховых взносов и возмещений по отдельным видам обязательного страхования.

Разрешено заключение договора внутреннего страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств без представления страхователем - физическим лицом паспорта (документа, удостоверяющего личность). Однако в этом случае размер страхового взноса будет максимальным.

Ряд новаций, предусмотренных Указом, направлены на обеспечение социальной и имущественной защищенности граждан, а также на стимулирование развития рынка страхования в данном направлении.

Страхователям - юридическим лицам предоставлено право включать в затраты, учитываемые при налогообложении, страховые взносы по договорам страхования жизни и дополнительной пенсий, заключенным в пользу своих работников со страховыми организациями независимо от их формы собственности.