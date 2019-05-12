В центре Москвы обнаружили «второй Чернобыль» 4 12.05.2019, 8:38

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«Московский завод полиметаллов»

Фото: Wikipedia

В микрорайоне проживает 80 тысяч человек.

В московском районе Москворечье-Сабурово проживает больше 80 тысяч человек. Всем им приходится соседствовать с радиоактивными захоронениями возле «Московского завода полиметаллов», входящего в структуру «Росатома», сообщает «МБХ медиа».

Это подтвердила проверка МЧС и предприятия «Радон». Об отходах, по словам активистов, было известно еще с конца 50−60-х, когда завод предположительно работал с ториевыми и урановыми рудами. Но заговорили о проблеме только сейчас из-за планов московских властей построить автомобильный мост через Москву-реку. Работы планируется проводить в местах захоронения.

«Хуже, чем в Припяти»

Физик-ядерщик, экоактивист и эксперт программ Андрей Ожаровский рассказал «МБХ медиа» о возможных последствиях строительных работ на месте захоронений для москвичей.

«Опасность даже не в том, что кто-то из рабочих там будет находиться в течение месяца и получит опасную дозу, а в том, что радионуклиды будут разноситься ветром и попадать в легкие. Мы получим картину как после Чернобыля. Это я говорю о внутреннем облучении», — говорит Ожаровский.

Результаты акта проверки, которую 30 апреля проводили МЧС и «Родон», физик-ядерщик называет «ужасными». По его словам, показатели эквивалентной дозы гамма-излучения «сейчас больше, чем в Припяти». Норма излучений для населения составляет 0.3 мкЗв/ч. В акте обследования этот показатель доходит до 61,4 мкЗв/ч.

«Просто Припять покрыт весь ровно-ровно, а тут, видимо, площадь в 500 метров. Надо понимать, что в протоколе проверки указано только два участка, но ими дело не ограничивается, я предполагаю, что весь склон сложен из радиоактивных пород. Мы своими силами измеряли показатели и на других концах. Все лежит сплошняком», - отмечает эксперт.

По его мнению, предприятие в 80-х и 90-х закидывало отходы глиной и поэтому на территории не фонит везде на поверхности. Фон можно обнаружить, если снять верхнюю часть грунта, что и может произойти, если строительство моста начнется.

Что делать?

Следующим шагом, после проверки госорганов, Ожаровский называет забор проб и комплексное инженерно-радиационное обследование. По его словам, сейчас непонятно с какого конкретного вида отходами придется иметь дело. Такое обследование, по словам физика, можно закончить за месяц или два, если у московских властей будет интерес и будет выделено достаточно денег.

«Скорее всего, адекватным ответом будет выемка радиоактивно-загрязненного грунта. Конечно, это получится смесь с землей и общий фон будет не так велик, но это нельзя оставлять в Москве, сколько бы кубометров земли там ни было. Это надо отвозить в специальные места», — говорит Ожаровский.

Он отмечает, что если мост все-таки захотят построить, то все это придется выполнить. Иначе радионуклиды окажутся в Москве-реке.

Получить оперативный комментарий у «Росатома» и «Радона» о сложившейся ситуации в Москворечье не удалось.