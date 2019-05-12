В столице Албании произошли столкновения демонстрантов с полицией 2 12.05.2019, 8:54

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Оппозиция требует провести новые выборы.

Участники антиправительственных протестов в столице Албании вступили в столкновения с силами безопасности республики. Несколько тысяч протестующих собрались в субботу, 11 мая, перед зданием парламента в Тиране с требованием отставки председателя Совета министров Эди Рамы. Они стали бросать в полицейских бутылки с зажигательной смесью и петарды, правоохранители в ответ применили слезоточивый газ и водометы. По словам представителей экстренных служб, не менее двенадцати сотрудников полиции получили ранения, сообщает dw.com.

Албанскую социалистическую партию обвиняют в коррупции

Протесты в Албании начались в феврале. Оппозиция требует проведения новых выборов и отставки Рамы, занимающего свою должность с 2013 года. Правящую Албанскую социалистическую партию и ее председателя обвиняют в махинациях на выборах и коррупции. В конце февраля свыше 60 депутатов от Демократической партии Албании и ее союзников сдали свои мандаты в знак протеста.

Лидер демократов намерен продолжить протесты

Лидер демократов Люльзим Баша особо выделил необходимость "освободить Албанию от преступлений" и сделать ее похожей на остальные страны Европы. Протестные акции будут продолжаться, а их масштаб - расти, пока албанские власти держат страну "вдали от Европы", заявил Баша, выступая перед демонстрантами.

Республика Албания с населением в 2,9 млн человек входит в число беднейших государств Европы. В 2019 году власти надеются начать переговоры о вступлении в Европейский Союз.