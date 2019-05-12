Лукашенко: Не дай Бог, захлебнемся 31 12.05.2019, 9:04

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Диктатор озаботился пластиковыми стаканчиками.

Лукашенко вновь озаботился вопросами переработки отходов. Об этом он заявил 11 мая, сообщает пресс-служба диктатора.

Во время посещения Студенческой деревни, где разместятся участники предстоящих состязаний, правителю показали новую кухню и столовую, где будут питаться спортсмены. Увидев, что их предлагается кормить из одноразовой пластиковой посуды, Лукашенко возмутился.

«Хватит этого пластика. Мало того что травим людей, так еще и засоряем природу. Наша Синеокая скоро превратится в хлам. Поэтому надо заканчивать, — потребовал Александр Лукашенко. — У нас же бумаги — сколько хочешь, стекла — сколько хочешь, девать некуда. Надо производить. Пусть это будет дороже, но человек будет понимать, что лишних десять копеек заплатил, но здоров будет».

Лукашенко поручил взять на контроль вопросы раздельного сбора отходов и их переработки, а после доложить о результатах работы в этом направлении.

«Вторсырье и отходы — это серьезный вопрос. Не дай бог, захлебнемся, как в России. Россия огромная, а отходы вывозить некуда, потому что люди уже не хотят дышать гадостью», — констатировал диктатор.