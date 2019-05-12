Порошенко уволил замглавы своей администрации 1 12.05.2019, 9:09

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Алексей Филатов

ФОто: Антикор

Филатов был назначен на эту должность в июле 2014 года

11 мая действующий президент Украины Петр Порошенко уволил Алексея Филатова с должности заместителя главы Администрации Президента Украины (АПУ). Указ об этом размещен на сайте главы украинского государства, сообщает gordonua.com.

Филатов был назначен на эту должность в июле 2014 года.

8 апреля 2019 года "Українські новини" со ссылкой на источники в Администрации Президента и юридических кругах сообщили, что приказ об увольнении Филатова подписан. Его якобы планировали опубликовать 21 апреля, чтобы "не сеять панику в окружении президента".

В АПУ эту информацию опровергли.

13 июня 2018 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила агентству "Интерфакс-Украина", что детективы бюро проводят досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения замглавы АПУ. По данным журналистов, речь идет именно о Филатове. В тот же день Филатов заявил, что НАБУ официально не обращалось к нему в связи с расследованием дела о возможном обогащении.

В пресс-службе АПУ в комментарии "Украинской правде" сообщили, что Филатов задекларировал все свои доходы согласно законодательству и готов предоставить объяснения НАБУ. В администрации напомнили, что до назначения на должность замглавы АПУ он 18 лет занимался частной юридической практикой.

В ноябре Национальная полиция Украины в ответ на запрос "Українських новин" сообщила, что расследование уголовного производства о возможном незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации Филатовым передали из НАБУ в Главное следственное управление Нацполиции и засекретили.

26 апреля 2019 года "Українські новини" проинформировали, что Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство против Филатова по факту вмешательства последнего в процесс отбора судей для Высшего антикоррупционного и Верховного судов.