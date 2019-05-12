Ученые рассказали, как черпать энергию прямо из космоса 6 12.05.2019, 9:38

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Создано устройство, чтобы добывать электричество из холода космического вакуума.

Ученым впервые удалось продемонстрировать возможность генерации измеримого количества электричества с помощью инфракрасных диодов из разницы температуры на нашей планете и в космическом пространстве, сообщает ВВС.

Они создали прототип такого устройства, которое направлено в небо и генерирует электрический заряд.

ФОто: bbc.co.uk

"Огромность Вселенной является термодинамическим ресурсом, - говорит Шанхуи Фань, автор статьи, опубликованной в журнале American Institute of Physics. - С точки зрения оптоэлектронной физики существует весьма элегантная симметрия между получением приходящего теплового излучения и получением исходящего излучения".

В отличие от солнечной батареи, которая получает энергию за счет фотонов, порождаемых Солнцем, новое устройство улавливает тепловое излучение, уходящее ночью с нагретой поверхности.

Для того чтобы устройство могло отдавать тепло, ученые использовали большое параболическое зеркало.

В фокусе зеркала находился фотодиод, который днем работал как солнечный фотоэлемент, а ночью остывал за счет испускания инфракрасных лучей в ночное небо. Температура фотодиода в результате оказывалась ниже, чем у нагревшейся за день металлической подложки под ним. Этой разницы оказалось достаточно для получения электричества.

"Объем энергии, который нам удалось получить в рамках данного эксперимента, пока что намного ниже теоретического предела", - говорит Масаши Оно, другой автор статьи.

Ученые выяснили, что их фотодиодное устройство генерировала заряд с плотностью 64 нановатта на кв. м. Это очень слабый заряд, но он доказывает, что такая генерация практически возможна. Как указывают авторы, с улучшением квантовых оптоэлектронных свойств материалов, используемых в таком устройстве, мощность генерации может быть значительно повышена.

По их подсчетам, она может быть теоретически доведена до 4 ватт на кв. м, что примерно в миллион раз превысит ныне достигнутый результат. Для сравнения - современные солнечные панели генерируют 100-200 ватт на кв. м.

Как замечает Шанхуи Фань, этот принцип можно использовать и при сборе излучаемой нагретыми машинами и оборудованием тепловой энергии. В настоящее время он и его коллеги сосредоточили усилия на улучшении КПД созданной им экспериментальной установки.