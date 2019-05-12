Елена Маслюкова: Все, кто включился в борьбу за Светлогорск – это ваша победа 12.05.2019, 10:09

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ФОто: tut.by

Минприроды отреагировало на требования светлогорских экологических активистов.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды вынуждено реагировать на обращения граждан Светлогорска, которые жалуются на зловоние, связанное с пусконаладочными работами на производстве сульфатной беленой цюлюлозы. В последнее время вновь участились обращения граждан в Минстерства, а также звонки на "горячую линию" по поводу "дурнопахнущих газов" из ЗБЦ, сообщает "Гомельская весна".

"И вот хорошая новость пришла из Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, - пишет на своей странице в фейсбуке правозащитница и экологическая активистка Елена Маслюкова. - Есть уверенность, что наши звонки и письма не остались незамеченными властью. Все, кто включился в борьбу за свое право на жизнь в благоприятной среде - это ваша победа!"

Елена Маслюкова была проинформирована о том, что Минприроды обратилось в концерн "Беллесбумпром" и в ОАО "Светлогорский ЦКК" с призывом "немедленно принять все необходимые меры по неукоснительному обеспечению соблюдения природоохранного законодательства на Объекте".

Предложено также сообщить о причинах зловонного запаха на территории населенных пунктов района в Минприроды до 17 мая.

"При выявлении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов со стороны Минприроды к нарушителям будут приняты соответствующие меры", - сообщается в письме за подписью заместителя министра А. Корбута.