«Можно вывезти белорусского милиционера из колхоза, но не наоборот» 12.05.2019, 10:29

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Курьезный случай произошел в Минске недалеко от рынка Ждановичи.

Можно вывезти белорусского милиционера из колхоза, но колхоз из белорусского милиционера не вытащишь ничем и никогда. Его все равно будет тянуть к земле (особенно когда выпьет) и к такой родной для него сельхозтехнике (когда выпьет особенно), написал в телеграм-канале NEXTA блогер Степан Светлов.

А вот сейчас постарайтесь не смеяться. 8 мая, в 9:15 утра в районе рынка Ждановичи (а если точнее - то на пересечении улицы Тимирязева с внутренним кольцом МКАД) был задержан прапорщик милиции, милиционер отдела Департамента охраны МВД Беларуси по Центральному району Минска Дмитрий Вячеславович Сокол 1974 года рождения. Он управлял... Вы никогда не поверите, чем. Ладно, откроем тайну: "принадлежащим ему мотоблоком МТЗ с прицепом".

К слову, ничем другим прапорщик Сокол управлять и не мог - водительского удостоверения у него просто не было. Сотрудники ДПС "Стрела" МВД Беларуси взяли ностальгирующего по работе на земле коллегу под мозолистые крестьянские рученьки и отвезли на освидетельствование к медикам в поселок Юбилейный. Подышав в трубочку, прапорщик выдул 0,34 промилле алкоголя, о чем и был составлен акт освидетельствования за номером 510.

Несмотря на то, что сотрудник милиции находился на выходном дне и в гражданской одежде, с органами внутренних дел гонщику команды МТЗ теперь придется расстаться. В его отношении составлен административный протокол по части 1 статьи 18.16 КоАП - "Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии".

А примерно через час личный состав Центрального районного отдела охраны даже подняли по тревоге: чтобы довести до сотрудников информацию о ЧП. Как сообщает наш источник, милиционеры сначала не поверили насчет мотоблока МТЗ, на котором их пьяный коллега катался по МКАД. А потом - долго смеялись.