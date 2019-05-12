С какими веществами и продуктами не стоит смешивать алкоголь 2 12.05.2019, 10:41

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Несколько правил для хорошего самочувствия после застолья.

Некоторые вещества и продукты в сочетании со спиртным могут привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже смерти, пишет lifehacker.ru.

1. Лекарства

Исследования показывают, что алкоголь опасно употреблять с любыми препаратами, так как он меняет их воздействие. Однако в некоторых случаях неблагоприятный эффект можно предсказать.

Антибактериальные препараты

Запрет на смешивание спиртного с антибиотиками давно стал аксиомой, которая, кажется, не требует доказательств. Это правило распространяется на все вещества, которые применяются для борьбы с микроорганизмами и паразитами, находящимися в различных тканях и внутренних органах человека. К ним относятся антибиотики, сульфаниламиды, производные нитрофуранов, метронидазол, противотуберкулезные средства.

Употребление алкоголя на фоне приема этих препаратов ослабляет или нейтрализует эффект лекарств. Спиртное в сочетании с отдельными веществами может иметь и более неприятные последствия.

Нитрофураны и метронидазол

За переработку алкоголя в организме отвечает фермент алкогольдегидрогеназа. Препараты группы нитрофуранов (фуразолидон, нитрофурантоин, фурадонин, фурацилин, фурагин, нифуроксазид) и метронидазол блокируют его выработку, в организме накапливается ацетальдегид — продукт промежуточного окисления. Это приводит к дисульфирам-этаноловой реакции, которая проявляется как тяжелейшее похмелье.

Цефалоспорины

Антибиотики группы цефалоспоринов (цефазолин, цефалексин, цефтолозан) тормозят окисление спирта, продлевают состояние опьянения и токсичное воздействие алкоголя.

Противотуберкулезные препараты

При неоднократном применении спиртного увеличивается пагубное воздействие лекарств на печень.

Анальгетики

Прием аспирина, амидопирина, анальгина, бутадиона и других лекарств этой группы со спиртным может привести к непереносимости препаратов. Сочетание алкоголя с парацетамолом и подобными ему жаропонижающими вызывает тяжелое поражение печени.

Средства для сердечно-сосудистой системы

Совместное употребление нитроглицерина, валидола, сустака, эринита, нитросорбида, верапамила и спиртного приводит к резкому падению кровяного давления в сочетании с головокружением и тошнотой.

Что касается лекарств против гипертонии, в первые часы алкоголь стимулирует их действие за счет свойства расширять сосуды. Однако затем стимуляция этанолом нервной системы приведет к тому, что артериальное давление поднимется еще выше.

Успокоительное и снотворное

Алкоголь усиливает действие лекарств, так как и спиртное, и препараты угнетают центральную нервную систему. Это может привести к поражению дыхательного центра в мозгу и прекращению дыхания, остановке сердца и летальному исходу.

Инсулин

Алкоголь снижает содержание глюкозы в крови, что на фоне приема инсулина, обладающего тем же эффектом, может привести к гипогликемическому приступу и коме. При этом исследования показывают, что в зоне риска в основном больные диабетом, которые недостаточно питаются.

Антикоагулянты

Спиртное в сочетании с веществами, препятствующими свертываемости крови — дикумарином, фенилином и даже банальным аспирином, — может привести к обширному кровотечению и кровоизлияниям во внутренние органы, что может завершиться смертью.

2. Энергетики

Кофеин и другие тонизирующие вещества оказывают на нервную систему стимулирующий эффект, алкоголь — угнетающий. В совокупности эта смесь маскирует реальную степень опьянения, поэтому человек выпивает больше спиртного, чем может себе позволить, что увеличивает нагрузку на печень и другие органы.

Среди побочных эффектов коктейля из спиртного и энергетика — повышение артериального давления, спазмы сосудов головного мозга, судороги, инсульт и инфаркт.

3. Маринады

Маринованные огурцы и помидоры — не такая хорошая закуска под спиртное, как принято считать. Уксус замедляет процесс распада алкоголя в организме, что усиливает токсичное воздействие этанола на печень и почки. Возникающее в результате замедленной переработки спиртного обезвоживание наносит дополнительный удар по этим органам.

4. Десерты и сладости

В этот пункт попадают не только торты, пирожные, конфеты, но также фрукты и ягоды с высоким содержанием простых сахаров.

Алкоголь имеет практически нулевую пищевую ценность и высокую энергетическую, поэтому организм расщепляет его сразу. Сахара составляют конкуренцию спиртному в очереди на переработку, поэтому расщепление алкоголя замедляется, а время его токсичного воздействия на организм увеличивается. Это может привести к отравлению.

Не стоит забывать, что алкоголь опасен не только в особых сочетаниях, но и сам по себе. По данным Всемирной организации здравоохранения, спиртное является причиной 5,9% смертей в мире и 5,1% болезней и травм. Поэтому употреблять алкогольные напитки стоит осмотрительно даже в относительно безопасных сочетаниях.