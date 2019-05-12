Фотофакт: В Минской и Гомельской областях выпал крупный град
- 12.05.2019, 10:58
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Белорусы делятся снимками «сюрпризов» майкой погоды.
Сегодня, 11 мая, синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильных гроз. В некоторых районах гроза сопровождалась не только дождем, но и градом, сообщает tut.by.
«Май, что ты делаешь, прекрати!» — пишут пользователи соцсетей, делясь фото и видео последствий непогоды. На самом деле гроза с градом — это вполне обычное явление.
Минская область
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Такого града я никогда не видела, минут 20-30 шёл сильный, без остановки! Пока укрывали машину, сами получили по лбу и макушке😅😅😅Алиса успела его попробовать на зуб и наложить себе град в кармашки куртки😁😁😁Мы получили столько эмоций, что до сих пор под впечатлением!) Дети с интересом наблюдали около окна, а мы с азартом стояли на веранде😍 Как вам такая погодка? У нас до сих пор белый газон, как в маленьких белых камушках)) Бедные тюльпаны, только успели с детками пофоткать я с ними, как от них остались только серединка и пара лепестков😔 #Тачилищи #Кальники #град#филиповичи #стихия#жодино#zhodino
Гомельская область