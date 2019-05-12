Фотофакт: В Минской и Гомельской областях выпал крупный град 12.05.2019, 10:58

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Белорусы делятся снимками «сюрпризов» майкой погоды.

Сегодня, 11 мая, синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильных гроз. В некоторых районах гроза сопровождалась не только дождем, но и градом, сообщает tut.by.

«Май, что ты делаешь, прекрати!» — пишут пользователи соцсетей, делясь фото и видео последствий непогоды. На самом деле гроза с градом — это вполне обычное явление.

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