Поворотный момент: почему выборы в Европарламент будут важнейшими в истории ЕС 1 12.05.2019, 11:51

Крупнейшее транснациональное голосование в мире пройдет 23-26 мая.

Менее чем через три недели ЕС ждет ключевое политическое событие - выборы в Европейский парламент. В этом году они будут во многом определяющими для всей Европы, пишет nv.ua.

Крупнейшее транснациональное голосование в мире пройдет 23-26 мая. В нем примут участие 374 млн человек из 28 стран Евросоюза – включая жителей Великобритании, которая получила отсрочку "дедлайна" по Brexit до 31 октября.

По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, эти выборы станут "решающими для будущего нашего континента".

"Еще никогда, начиная со Второй мировой войны, Европа не была столь значимой. Но с тех пор она никогда не была и в такой опасности", - заявил Макрон в своем обращении ко всем гражданам ЕС в марте 2019 года.

НВ объясняет, что представляют собой выборы в Европарламент и почему исход голосования-2019 имеет столь принципиальное значение.

Почему нынешние выборы особенно важны?

Впервые общенародные выборы в Европейский парламент прошли 40 лет назад – в 1979 году. Тогда в них принимали участие граждане девяти стран и это было первое подобное международное голосование в истории.

С тех пор число государств-членов ЕС выросло втрое. Однако расклад политсил в Европарламенте все эти четыре десятилетия оставался неизменным: большинство оставалось за коалицией правоцентристских и левоцентристских сил. Сейчас это Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов соответственно.

Выборы 2019 года, как ожидается, впервые нарушат статус-кво. Нынешняя коалиция рискует потерять свое большинство в 53% мест и получить максимум 45% мандатов. Такой прогноз в феврале 2019 года обнародовала пресс-служба Европарламента, ссылаясь на сводные данные недавних опросов в странах ЕС.

В том же документе грядущие выборы были названы "самыми важными" в истории Европейского парламента – из-за целого ряда вызовов, стоящих перед Евросоюзом.

Главным из них аналитики называют подъем популистских, антисистемных и антиевропейских движений, оспаривающих основные принципы существования Евросоюза. Согласно прогнозам, именно эти силы укрепят свое представительство в Европарламенте, что превращает выборы в своего рода референдум о том, как европейцы видят будущее всего ЕС. Хотя проевропейское большинство в парламенте Евросоюза, вероятно, все же сохранится – в том числе за счет либеральных партий и "зеленых".

Кроме того, новому составу евродепутатов предстоит реагировать на беспрецедентное число острых проблем. "Евросоюз борется с ухудшением состояния окружающей среды, замедлением экономического роста, проблемными банками, миграцией, подъемом Китая, непредсказуемым президентом США, расколом внутри самого ЕС, отступлением от демократии [в отдельных странах] - и, конечно, Brexit", - обобщает британская The Guardian.

Кого выбирают?

В ходе выборов будет обновлен 751-местный состав Европарламента. Это главный законодательный орган Евросоюза, который заседает в Брюсселе и Страсбурге.

Количество кресел в нем распределяется примерно пропорционально числу жителей стран-членов ЕС. Наиболее масштабно представлена Германия – 96 евродепутатов от 83 млн граждан. А, к примеру, Мальта, население которой не дотягивает до 0,5 млн человек, имеет всего шесть мандатов.

Евродепутатов выбирают на пять лет – то есть до 2024 года. Если за этот период Великобритания все же выйдет из состава ЕС, число народных избранников в Европарламенте сократится почти на полсотни – до 705 мест. При этом часть британских кресел отойдет 14 государствам, чье представительство считается недостаточным (среди них Франция, Италия, Испания, а также страны Восточной и Северной Европы). Остальные будут "зарезервированы" для стран, надеющихся войти в состав ЕС.

Возможный расклад сил в обновленном Европарламенте по сравнению с текущим

Фото: Пресс-служба ЕС

Как выбирают?

Евродепутатов выбирают граждане всех стран ЕС, обладающие правом голоса – их около 374 млн.

В каждом из государств система голосования своя. Это могут быть открытые либо "фиксированные" партийные списки, а также другие варианты выбора кандидатов. В Италии депутаты избираются в Европарламент от отдельных регионов страны, а в Германии – от всего государства. В ряде стран участие в голосовании на европейских выборах обязательно по закону – это Бельгия, Люксембург, Греция, Кипр и Болгария. Минимальный проходной барьер достигает 5% в отдельных государствах, в то время как в других его нет вовсе.

Как правило, кандидаты в евродепутаты представляют какую-либо из национальных партий своей страны. А уже после избрания в Европарламент они вливаются в одну из общеевропейских депутатских групп, которые наиболее соответствуют идеологии их "родной" партии.

Сейчас в Европарламенте восемь таких групп – от евроскептиков (группы Европа за свободу и демократию, Европа наций и свобод) до крупнейшей и наиболее влиятельной группы проевропейских правоцентристов (Европейская народная партия). Несколько десятков депутатов не принадлежат ни к одной из групп.

Выборы будут проходит четыре дня – с 23 по 26 мая, так как в каждом государстве свой традиционный день для голосования. Первые результаты буду известны уже к утру понедельника, 27 мая.

Кто из "лиц" Евросоюза сменится в результате выборов?

Обновленному составу Европарламента предстоит утвердить нового председателя Еврокомиссии, которая выполняет роль "кабинета министров" ЕС. Сейчас эту должность занимает экс-премьер Люксембурга Жан-Клод Юнкер, однако он давно заявил, что не будет претендовать на второй срок.

Манфред Вебер, претендент на пост нового главы Еврокомиссии (слева) и уходящий с этой должности Жан-Клод Юнкер (справа)

Фото: REUTERS/Vincent Kessler

Кандидатуру его преемника вначале должны согласовать между собой главы всех государств ЕС (Европейский совет). Причем в своих предпочтениях они будут опираться на результаты выборов в Европарламент – так, Юнкер представлял Европейскую народную партию (ЕНП), получившую наибольшее число мандатов по итогам голосования в 2014 году. Нынешний лидер ЕНП, немец Манфред Вебер, считается одним из наиболее вероятных претендентов на смену Юнкеру.

Кандидата, предложенного Европейским советом, должен утвердить Европарламент – решающее голосование запланировано на 29 июля.

Еще до этого, на первой сессии 2 июля, новоизбранным евродепутатам предстоить выбрать себе спикера. Сейчас этот пост занимает итальянец Антонио Таяни, который намерен вновь побороться за должность председателя Европарламента. Одним из его конкурентов может стать экс-премьер Бельгии, лидер европейских либералов Ги Верховстадт.

Кроме того, в октябре Европарламент должен будет утвердить новый состав Еврокомиссии. Это почти три десятка еврокомиссаров, каждый из которых представляет одно из государств ЕС и станет "профильным министром" Евросоюза в определенной области. Уже точно известно, что ЕС получит нового верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности – Федерика Могерини решила не выдвигать свою кандидатуру повторно.

Наконец, в ноябре истекают полномочия Дональда Туска, который два срока подряд занимал должность председателя Европейского совета – по значимости ее часто приравнивают к посту "президента" Евросоюза. И хотя его преемника будут утверждать не евродепутаты, а лидеры стран ЕС, это назначение завершит масштабный процесс обновления всех ветвей власти Евросоюза в 2019 году.