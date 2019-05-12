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Лукашенко отдал под застройку элитную землю в Минске

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  • 12.05.2019, 12:23
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В комментарии к указу точные границы участка не уточняются.

Лукашенко подписал указ №174, который вносит изменения в генеральный план города Минска. Информация об этом появилась на официальном сайте правителя.

Документ предусматривает вывод из ландшафтно-рекреационной зоны земельного участка ориентировочной площадью 7 га и включение его в состав зоны пространственно смешанной жилой застройки многоквартирного и усадебного типа. Мотивируют такое изменение «необходимостью обеспечения градостроительной завершенности района усадебной застройки в Минске вдоль Долгиновского тракта на территории бывшей деревни Цнянка».

Здесь предлагается разместить около 9,4 тыс. кв. м жилья по проектам, разработанным ОАО «МАПИД». Планируется построить дома блокированного типа для формирования фронтального фасада улиц, а также одноквартирного (коттеджного) типа для размещения вдоль жилых улиц и обеспечения разнообразия усадебной застройки.

Планы на застройку этой территории озвучивались и ранее, однако еще в феврале этого года речь шла о площади 1,6 га. Сообщалось, что за счет средств ОАО «МАПИД» здесь возведут более 30 индивидуальных блокированных домов, которые станут реализовывать на аукционах. Теперь же площадь предполагаемой застройки увеличена более чем в четыре раза. В комментарии к указу точные границы участка не уточняются.


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