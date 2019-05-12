Выборы президента Литвы: интрига, достойная хорошего детектива 12.05.2019, 12:35

Главная борьба развернется между тремя кандидатами, которые имеют примерно одинаковый рейтинг.

Сегодня в Литве проходит первый тур президентских выборов. Страна с 1993 года избирает уже пятого президента, а выборы уже седьмые. Даля Грибаускайте отбыла два срока и, согласно Конституции, не может баллотироваться.

На финишную прямую вышли девять кандидатов:

от партии «Крестьян и зеленых» - премьер-министр Саулюс Сквернялис, от консерваторов - Ингрида Шимоните, от социал-демократов - еврокомиссар Витянис-Повилас Андрукайтис, лидер Избирательной акции поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский, философ Арвидас Юозайтис, член Европарламента Валентинас Мазуронис, экономист Гитанас Науседа, парламентарии Миндаугас Пуйдокас и Наглис Путейкис.

Также сегодня проходят референдумы по сокращению числа членов Сейма, и о двойном гражданстве.

Томашевский, например, высказывается за защиту русскоязычного и польскоязычного населения. Но его рейтинг равен 1,5%.

Арвидас Юозайтис имеет интересную биографию, он - пловец, бронзовый призер Олимпиады-1976, потом поступил на философский факультет, стал доктором философии, был старшим научным сотрудником АН Литвы. Юозайтис — один из основателей «Саюдиса».

Но главная борьба развернется между тремя кандидатами, которые имеют примерно одинаковый рейтинг, пишет nn.by.

Это консерватор, кандидат от Союза Отечества - Христианских демократов Ингрида Шимоните.

Фото из фейсбука Шимоните

Шимоните - 45 лет, в 2009-2013 гг. она была министром финансов, затем заместителем председателя Банка Литвы. Ингрида выиграла праймериз с результатом 78%.

Ее главные соперники: экономист Гитанас Науседа и премьер Саулюс Сквернялис.

ФОТо: Delfi

Науседу - 55 лет, он известен банкир и экономический советник. Был советником президента Валдаса Адамкуса. Часто выступает в СМИ с объяснением экономических проблем Литвы

ФОТо: Baltnews

Саулюсу Сквернялису - 48. С образования он инженер-математик, но решил сделать полицейскую карьеру. Прошел все ступени от дорожного инспектора в Тракае до генерального комиссара полиции и министра внутренних дел. Его партия «Союз зеленых и крестьян» в 2016 г. выиграла выборы, и Сквернялис возглавил правительство.

Рейтинг в трех кандидатов примерно одинаков: тройка лидеров в конце апреля выглядела так: Ингрида Шимоните —26,2% (в марте 24,8%), Науседа - 24,6% (27,9%), Саулюс Сквернялис - 16,6 % (14,5%). В начале мая Сквернялис сократил отставание.

Второй тур пройдет 26 мая.

Все кандидаты в Литве твердые рыночники и сторонники ЕС, поэтому никаких изменений курса после выборов не будет. Однако президент Литвы обладает значительными полномочиями. И именно ему участвовать в мероприятиях по перезахоронению останков Калиновского.