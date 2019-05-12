Необычная жизнь: восемь привычек интересных людей 12.05.2019, 12:37

В некоторых людях есть особая привлекательность.

Они рассказывают невероятные истории и ведут необычную жизнь. Но что именно делает их такими обаятельными?

Прежде всего, они любопытны. Интересные личности всегда с воодушевлением исследуют окружающий мир, и эта энергия лучится из них, пишет nv.ua.

Некоторые люди интересны от природы, но кроме того есть способы научиться быть более занимательным. Доктор Клэр Никсон известен в Техасском университете A&M как невероятно интересный профессор бухгалтерского учета (звучало бы как оксюморон, если бы это вообще было возможным). Бухгалтерский учет — тема, которую сложно преподнести интересно и весело, и это и делает доктора Никсона таким особенным. Он настолько хорош в придании вещам увлекательности, что не только преподает бухгалтерский учет, но и читает лекции о том, как быть более интересным.

В самом деле, любой может научиться быть более интересным, и это замечательно, потому что может помочь вам укрепить ваши связи, завоевать больше клиентов и руководить более эффективно.

Большинство интересных людей объединяет несколько общих привычек. Иногда эти привычки формируются естественным путем, но чаще они являются результатом сознательных усилий. Вот что делают интересные люди, чтобы быть занимательными, незаурядными и чарующими.

1. Они влюблены в свое дело. Джейн Гудолл, поистине интересная личность, покинула свой дом в Англии и в 26 лет переехала в Танзанию, чтобы начать изучать шимпанзе. Это стало делом ее жизни, и Гудолл полностью посвятила себя ему, вдохновляя многих других. Интересные люди не просто интересуются чем-то — у них есть страстные увлечения, и они полностью посвящают себя им.

2. Они пробуют новое. Интересные люди делают то, что им интересно. Они знают, чего хотят, и им хватает смелости двигаться в этом направлении. Зачастую это подразумевает пробовать новое — что-то, с чем они поначалу могут справляться просто ужасно. Кроме того, сам по себе поиск новых впечатлений великолепно влияет на настроение, а люди, которые счастливы — притягательны и гораздо более интересны, чем депрессивные зануды.

3. Они не скрывают свои причуды. У интересных людей часто бывают неординарные предпочтения, не вписывающиеся в общепринятые нормы. Но они открыты и не стесняются того, кем они есть, ни от кого не скрывая свои необычные склонности. Например, миллиардер Уоррен Баффет никогда не вел расточительный образ жизни. Вместо этого он до сих живет в том же скромном доме, который купил в 1958 году за $31,5 тыс. Может показаться причудливым — или даже странным — что такой богатый человек живет так скромно, но Баффет не жертвует своими предпочтениями в угоду ожиданиям окружающих.

4. Они избегают массовых увлечений. Нет ничего более скучного, чем следовать модным веяниям, и интересные люди стремятся прокладывать собственный путь. Обычно нет ничего плохого в том, что делают все остальные, просто интересные люди — новаторы, которые ломают привычный ход вещей, чтобы продвигать новые, волнующие и, разумеется, интересные идеи.

5. Они оставляют свое эго за порогом. Самовлюбленный человек никогда не бывает интересен. Самовлюбленные люди всегда позируют, всегда волнуются о том, в каком виде они предстанут. Это утомительно и к тому же нечестно. Возьмите Опру Уинфри — интересную и интересующуюся личность. В своем выступлении перед выпускниками Стэнфордского университета в 2008 году она сказала: «Фокус в том, чтобы научиться оставлять свое эго за порогом и вместо этого начать прислушиваться к интуиции. Каждым правильным решением, которое я приняла, — каждым когда-либо принятым мной правильным решением — я обязана именно ей. А каждое неправильное решение было результатом того, что я проигнорировала свой внутренний голос». Совет Опры очень важен: следуйте своим ценностям, целям и амбициям, вместо того, чтобы беспокоиться о том, как вы будете выглядеть.

6. Они всегда учатся. С точки зрения интересных людей мир полон бесконечных возможностей. Это любопытство ко всему неизвестному побуждает к постоянному обучению, подпитываясь неугасимым желанием открывать неизведанное. Несмотря на свой интеллект и достижения, Альберт Эйнштейн всю жизнь сохранял чувство удивления, которое заставляло его продолжать задавать вопросы о мире. Как и Эйнштейн, интересные люди постоянно одолеваемы любопытством.

7. Они делятся своими открытиями. Единственное, что интересным людям нравится так же, как и учиться — это делиться своими открытиями с другими. И хотя кто-то может увлекательно рассказывать невероятные истории о своих захватывающих путешествиях, тут есть кое-что большее. Интересные люди присматриваются к своему собеседнику, стремясь понять, что вызывает его интерес. Они рассказывают не ради того, чтобы поведать обо всем примечательном, что с ними произошло — они рассказывают, чтобы доставить удовольствие тем, кто их слушает.

8. Они не беспокоятся о том, что о них думают другие. Нет никого менее интересного, чем тот, кто скрывает свое истинное лицо из страха, что оно может не понравиться другим. Наоборот, интересные люди верны себе, где бы они ни были, кем бы они ни были и что бы они ни делали. Интересные люди даже чересур неподдельны. Знаменитый английский писатель Чарльз Диккенс был наглядным тому примером. Независимо от того, где он работал — в доме друга или в отеле — он приносил с собой особые ручки и предметы, которые расставлял определенным образом. И хотя его поведение могло показаться странным, он всегда был верен себе.

Подытоживая

Возможно не всегда будет легко вводить в свою повседневную жизнь эти привычки, но это именно то, что делает интересных людей интересными — они идут против течения, и это, вне всякого сомнения, интересно. И хотя я знаю, что вы уже примечательные личности, никогда не забывайте продолжать исследовать мир и оставаться верными себе.