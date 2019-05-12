Путин упал 1 Телеграм-канал «Серпом По»

12.05.2019, 12:54

В стране только что сгорел в самолете 41 человек, а он гоняет резинку по льду.

Вчера ночью. Споткнулся о красную дорожку и грохнулся. На матче ночной хоккейной лиги. «Отрыв от народа и падение». Координация уже не та. Легенды хоккея – Фетисов и Каменский помогли игроку-полуночнику подняться. И Путин вышел, все-таки, на лед.

Дальше рассказывать неинтересно. Потому что вы и сами можете догадаться. Команда Путина выиграла 14-7, а сам Хозяин забил больше всех шайб. Как ему не надоест игра в поддавки?

У Путина в стране только что сгорел в самолете 41 человек, а он, вместо того, чтобы какое-то время обойтись без развлекухи, гоняет резинку по льду. Так же было и после расстрела в Керчи: не стыдясь, публично объявил на пресс-конференции, что ему еще нужно успеть в хоккей поиграть.

Их расстреляли. Они сгорели. А я играю в хоккей. Жизнь продолжается.

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