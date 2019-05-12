«Погоня» и бело-красно-белый флаг всякий раз возрождались, подобно птице феникс» 12.05.2019, 12:56

А разного рода геральдические недоразумения отправятся в музей.

Общеизвестно, что красно-зеленый флаг БССР появился уже после войны — в 1951 году. Да и под соответствующим гербом в атаку никто не ходил. Жизнь этой символики оказалась по историческим меркам чрезвычайно короткой — всего несколько десятилетий. Ее мирно «похоронили» еще до того, как развалился Советский Союз. Однако в 1995 году нашлись «некрофилы», которые «эксгумировали» бээсэсэровские герб и флаг и, сделав им легкую косметику, вновь объявили государственными символами, пишет «Солидарность».

Тщетные старания. Проверку временем проходят только истинные ценности. В этом смысле герб «Пагоня» и бело-красно-белый флаг доказали свое право считаться национальными символами белорусов. И никакой альтернативы им нет.

Чтобы убедиться в этом, достаточно провести простую параллель. В 1991 году отправленный в отставку бээсэсэровский флаг никто не запрещал. Однако желающих фигурировать под ним, кроме старых коммунистов, особо не находилось.

Очевидно, что, даже будучи вновь объявленными государственными, красно-зеленые герб и флаг проигрывали в популярности «Пагонi» и бело-красно-белому стягу. Осознавая это, власти решили исключить возможность конкуренции в принципе и наложили табу на национальную символику. Вот тогда и выяснилось, ради какого флага наши люди готовы рисковать здоровьем и свободой.

Известны тысячи случаев, когда в разных городах и селах энтузиасты забирались на здания госучреждений, электрические мачты и прочие высотные сооружения, чтобы вывесить бело-красно-белый флаг на всеобщее обозрение. А вот у «красно-зеленых» своего Мирона не было…

В белорусской истории и раньше были целые эпохи, когда национальная символика находилась под запретом. Но «Погоня» и бело-красно-белый флаг пережили всех своих гонителей, всякий раз возрождаясь подобно птице феникс. Переживут и нынешних, после чего займут свое законное место в качестве государственных символов Беларуси. А разного рода геральдические недоразумения отправятся в музей.

Я ведаю, што

Паслязаўтра на нашых

калгасных палетках

Замест пустазелля

й палыну

Ўзыдуць белыя

і чырвоныя кветкі.