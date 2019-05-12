Евфросиния Полоцкая родилась в Витебске? 12.05.2019, 13:36

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Нестандартная гипотеза белорусского профессора.

Пожалуй, каждый белорусский школьник может ответить на вопрос, кто такая Евфросиния Полоцкая. И, не задумываясь, он скажет, что родилась святая в Полоцке.

А вот доктор филологических наук профессор Любовь Левшун придерживается другой точки зрения и утверждает, что местом рождения Евфросинии является Витебск, сообщает vkurier.by.

Почему? Давайте разбираться.

Законы наследования

Отец Евфросинии (в миру – Предславы) Георгий Святослав был младшим сыном полоцкого князя Всеслава Брячиславича. Георгий не мог наследовать полоцкий престол, который должен был перейти его старшему брату, а вот получить во владение удельный город Витебск мог вполне.

Тем более, что, по мнению Любови Викторовны, в это время Всеслав Брячиславич и Владимир Мономах решили породниться. Для этого Владимир отдал свою дочь Софию за сына Всеслава – Георгия.

О том, что мать Предславы звали именно Софией, свидетельствует хотя бы тот факт, что на кресте Евфросинии Полоцкой есть три главных образа – Евфросинии Александрийской (покровительницы самой преподобной), Георгия Победоносца (покровителя ее отца) и образ Софии премудрости Божей (покровительницы матери).

Один из первых известных витебских князей – князь Василька – родной брат Евфросинии. Если он княжил в нашем городе, то вполне вероятно, что ранее здесь правил и его отец – Георгий Святослав, и здесь родились его дети, в том числе княжна Предслава.

К тому же в «Житие Евфросинии Полоцкой», в месте, где рассказывается о передаче преподобной села Сельцо для строительства монастыря, упоминается полоцкий князь Борис – дядя Евфросинии. Видимо, именно ему по праву наследования, как одному из старших детей Всеслава, и перешел полоцкий престол.

Чудо рождения

Из «Жития Евфросинии Полоцкой» можно узнать, что княжна – «молитвы плод» и что родители и все близкие обрадовались ее появлению на свет.

А ведь русские летописи, как правило, не фиксировали факт рождения девушек даже в княжеских семьях. Если такая запись появилась, то можно предполагать, что, например, в семье Георгия и Софии долго не было детей, и Евфросиния стала их первым долгожданным ребенком.

Благовещенская церковь

По мнению Любови Левшун, самый старый частично сохранившийся витебский храм – Благовещенская церковь – тоже может быть связан с Евфросинией Полоцкой.

Если допустить, что родители будущей святой долго молились о зачатии, то, когда София чудесным образом забеременела, Георгий мог приказать неподалеку от княжеского дома построить церковь Благовещения.

Евфросиния

Профессор Любовь Левшун полагает, что Евфросиния – крестильное имя Предславы. В тексте «Жития» крестильное имя святой почему-то не вписано, хотя указывать его было устойчивой традицией. Объяснить это можно тем, что переписчик знал монашеское имя «Евфросиния» и, раз оно совпадало с крестильным, не продублировал его.

Память святой Евфросинии Александрийской, покровительницы нашей землячки, отмечалась два раза в год – 25 сентября и 15 февраля (по старому стилю).

Гробница с мощами преподобной Евфросинии Полоцкой. 1943 год. Фото предоставлено Андреем Буховецким

По словам профессора, вполне возможно, что зимняя память святой близка или совпадает с днем рождения витебской княжны. Или же 15 февраля может быть датой имянаречения младенца. По церковной традиции это происходило на восьмой день после появления ребенка на свет, поэтому Евфросиния могла родиться, например, 7 февраля. И, вполне возможно, что произошло это в Витебске.